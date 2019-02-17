　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

金正恩親信探路越南三星手機廠　川金二會在即「展改革開放決心」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼金正恩書記室室長金昌善為川金二會前往越南探路。（圖／路透社）

▲ 金正恩書記室室長金昌善為川金二會前往越南探路。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩書記室室長、國務委員會部長金昌善（김창선）為月底將登場的「川金二會」前往越南，17日更前往當地的三星電子手機製造廠附近探路。南韓《韓聯社》稍早援引知情人士說法報導此消息，據傳將提早於25日抵達越南的金正恩屆時是否將到訪三星工廠，也成為各方關注的焦點。

金昌善一行人於當地時間上午7時從國賓館出發，首先前往北寧省，乘車抵達三星手機工廠後商討路線。韓媒指出，三星電子為南韓三星集團旗下的子公司，為國內代表性企業之一；若金正恩真的到訪三星工廠，便可看出平壤當局透過改革開放，邁向發展經濟路線的強烈意志。

▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

三星電子2008年及2013年分別在越南北寧省及太原省設廠，約1年後就正式開始生產手機，目前在越南生產的手機約占總產量的一半。此外，三星電子占越南總出口額的19%至20%，目前為當地最大的外商直接投資企業（FDI）。而三星對此消息則表示，目前尚未接獲有平壤當局人士將到訪的消息。

《路透社》16日報導，在27日與美國總統川普（Donald Trump）會晤以前，金正恩將提早抵達越南，與越南國家主席阮富仲及當地官員會面，還會到訪北寧的製造業基地和工業港口城市海防。但也有越南政府人士向《韓聯社》表示，有傳聞指出，與川普的會談結束後，金正恩才會展開國事訪問，「究竟哪一個消息才是正確的，目前還有待觀察。」

ET快訊
「軍紀操」逼犯錯爬進餐廳　立委凍千萬預算挺鐵血營長
賓士車「爬樓梯」衝進唭哩岸捷運站　網驚：玩GTA嗎？
苦等軍人男友退伍2年！德女模飛13hr接人爆哭

關鍵字：川金二會,川金會,川普,金正恩,北美要聞,日韓要聞,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩親信探路越南三星手機廠　川金二會在即「展改革開放決心」

彭博：中美處於離婚狀態「爭奪監護權」　歐洲是那個孩子

從《標準支那語速成》看日本軍標準會話

無照駕駛30年！貨車司機撞飛阿嬤釀重傷　怕遭揭穿竟肇逃

綁架華裔果菜販索1300萬贖金　16嫌落網要記者：拍好看點！

通膨嚴重！海地暴力示威要求貪腐總統下台　人們瘋搶食物跟水

終點前1.6km「牛頭犬衝入啃咬」！　半馬女跑者浴血勇奪第4

日拉麵店員遭特工強綁至平壤　北韓：他早結婚生子「沒想回國」

惡劣老翁開車遛狗！可憐柴柴「遭牽繩勒頸」跑到虛脫

ISIS只剩700平方公尺　川普放話「取得100％勝利」：歐洲要接手

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

炎亞綸「飛輪海主唱」認證　揭當金雞母內幕...上一組要先走！

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

餵奶整女兒！奶爸遭「臭酸奶」逆襲　網友笑翻：來自前世女友的復仇！

應采兒首度回應二胎消息！　笑稱：Jasper想要哥哥姊姊

金正恩親信探路越南三星手機廠　川金二會在即「展改革開放決心」

彭博：中美處於離婚狀態「爭奪監護權」　歐洲是那個孩子

從《標準支那語速成》看日本軍標準會話

無照駕駛30年！貨車司機撞飛阿嬤釀重傷　怕遭揭穿竟肇逃

綁架華裔果菜販索1300萬贖金　16嫌落網要記者：拍好看點！

通膨嚴重！海地暴力示威要求貪腐總統下台　人們瘋搶食物跟水

終點前1.6km「牛頭犬衝入啃咬」！　半馬女跑者浴血勇奪第4

日拉麵店員遭特工強綁至平壤　北韓：他早結婚生子「沒想回國」

惡劣老翁開車遛狗！可憐柴柴「遭牽繩勒頸」跑到虛脫

ISIS只剩700平方公尺　川普放話「取得100％勝利」：歐洲要接手

員林收容所抓貓勒脖、踩尾　動緊小組痛批：知法犯法！

元宵節猜燈謎！雙寶爸自製「復刻版提燈」　網一看嗨翻認證：這才是童年！

男友為何偷玩交友APP？發火前想想這5種原因

中職／看見四大天王皮皮挫！陳俊秀：誰不知道陳義信

德佬感激站上明星賽舞台　自許投進一顆三分球就足夠

金正恩親信探路越南三星手機廠　川金二會在即「展改革開放決心」

「禿子、漢子、燕子」力挺台南行銷師龍介仙勝選　台南發大財！

手握拳上下套弄！按摩女問男警「要不要打？」　被逮硬拗：打籃球啦

《流浪地球》票房166億衝陸影史第二　吳京「眼光毒辣」攬冠亞軍

子瑜做台灣早餐：相信我！　煎完這道料理⋯網友笑慘了

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

國際熱門新聞

研究：地底下有山　比聖母峰還大

最後的包圍戰　伊斯蘭國即將覆滅

掃陽台墜樓　她被鐵欄杆差入胸頸

遊泰國遇正妹遞毛巾　導遊勸別拿

影／華裔男酒吧外被「近距離爆頭..

25歲媽媽生下七胞胎　母子都健..

翹家嫁聖戰士！19歲少女：想回..

醫科生遭割喉　牆上寫：他是ga..

曾遭辱罵想報復！狠嫌性侵女童還..

香腸妹「天使甜笑」擺攤爆紅！

飛機上有「30cm巨蠍」！　乘..

普丁練柔道　被奧運女好手翻倒摔..

他花60元買棒球卡　今喊價近億..

1天6罐能量飲料　男大生咬蘋果..

更多熱門

相關新聞

彭博：中美離婚爭奪「歐洲孩子」

第55屆慕尼黑安全會議16日揭幕，《彭博》（Bloomberg）指出，透過場上各國領導人的對話可以看出中國與美國彷彿處於離婚狀態，正在爭奪監護權，而歐洲看似就是那個孩子。

無照駕駛30年！貨車司機撞飛阿嬤竟肇逃

日名導佐藤純彌病逝東京　享壽86歲

終點前1.6km遭大狗啃咬！半馬女跑者勇奪第4

老翁開車遛狗！柴柴遭牽繩勒頸跑到虛脫

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

甜笑妹半球照外流！爸點開大驚：是我女兒

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍

飛機上偶遇楊冪！素顏真面目曝光

5歲妹921獨活：爸救我的！親友傻住

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟公曝真相

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

網瘋傳：雞排妹「親密片遭惡男流出」

研所考差上淡江　交往6年女友劈腿

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

課長性騷3女員工惹怒韓國瑜　結果出來了

更多

最夯影音

更多

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面