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南韓愛美風潮延燒「幼稚園女童化妝上學」　兒童美容引正反論戰

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▲▼ 南韓愛美掀歪風，幼園童也瘋化妝。（圖／翻攝自Instagram／w.chaeeun_mom）

▲ 南韓愛美潮流延燒到幼稚園女童。（圖／翻攝自Instagram／w.chaeeun_mom）

國際中心／綜合報導

年僅7歲的南韓女童楊惠智（音譯）在2018年開始上幼稚園時，就養成了早起的習慣。除了檢查制服、作業以外，「化妝」也是她每天上學前的例行工作。她第二次前往首爾的ShuShu&Sassy兒童美容水療中心時說道，「化妝讓我看起來很漂亮。」當時她穿著一件兒童尺寸的粉色浴袍、戴著兔子髮帶，臉頰被粉撲輕柔的碰觸，唇上有一抹粉紅色的光澤。

《華盛頓郵報》16日報導，被稱為K-beauty的南韓美妝產業近幾年成為亞洲超強勢力和一股全球現象，但嚴苛的審美標準也為女性帶來了巨大的壓力，使南韓成為全球整容大國之一，美容業者目標客群的年齡層也越來越低。

這是個令人擔憂的問題，同時涉及南韓許多核心社會議題，包括社會重視外表的程度、追求外表的渴望是否排擠到年輕女孩的其他夢想，以及是否該在本就相當緊繃、上課時數過長、充滿各種考試的生活中，為兒童增加更多壓力等等。

▲▼ 南韓愛美掀歪風，幼園童也瘋化妝。（圖／翻攝自Instagram／sson.c）

▲ 女童到美容院化妝。（圖／翻攝自Instagram／sson.c）

女性運動家、前首爾建國大學身體文化研究所教授尹金智言（音譯）表示，「年輕女孩們崇拜的那些光鮮亮麗的卡通女主角從頭到腳都是化妝品組成的。當她們化妝並穿上相似的衣服、模仿劇中人物時，內心深處會認為，女性的成功與美麗息息相關。」

廣告商也推動這股風潮，一個為6歲兒童設計的美妝組的廣告上寫道，「我看著媽媽、跟隨著她。今天我長大了」，畫面中則有一名穿著制服的女童正在擦口紅。此外，YouTube上一段名為「我想像媽媽一樣化妝」的影片中，一名7歲女孩擦口紅的畫面吸引430萬點閱數；還有其他類似的影片，例如小女孩們分享自己每天化妝的步驟和「Hello Kitty化妝品組開箱」等等，都相當受歡迎。

Shu Shu是推廣兒童化妝品的先鋒，2013年起便在南韓各地經營19家精品店，主打對兒童來說「更健康的」化妝品，例如水溶性指甲油和無毒的唇彩筆，顏色多樣，甚至可供食用；還有貼紙耳環和紋身、防曬洗面乳，名為「花俏女孩」的香皂和羊奶洗髮精，上面寫著，「我不是小孩」。

▲▼ 南韓愛美掀歪風，幼園童也瘋化妝。（圖／翻攝自Instagram／leeeunhee0219）

▲ 兒童美容院可以上妝、腹面膜等等。（圖／翻攝自Instagram／leeeunhee0219）

年齡介於4至10歲間的女孩可以在水療美容院享受要價25到35美元（約新台幣770至1077元）的溫泉體驗，包括足浴、足部和小腿按摩、面膜和化妝品、以及美甲和足療等項目。Shu Shu公司經理金（Grace Kim）指出，「我們公司的座右銘是，希望孩子們在和媽媽玩時，也可以和媽媽交流。我們的產品對孕婦也是安全的。」

報導指出，這股兒童化妝品趨勢並非南韓獨有。美國名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）建立一個價值9億美元的化妝品帝國，主要客群就是10幾歲的女孩，而兒童美容影音部落客在美國和全球各地也相當受歡迎。ShuShu也已經將事業版圖擴展至新加坡和泰國，更計劃擴張到美國和其他地方。

各派學者研究西方青少年和年輕女性受到壓力的影響長達幾十年，而此類壓力要求她們在外貌和體型上遵循不合理的標準。但在南韓，這些族群的年齡層越來越低，甚至還看不懂化妝品包裝上的文字。

▲▼ 南韓愛美掀歪風，幼園童也瘋化妝。（圖／翻攝自Instagram／min_041211）

▲ 小孩也瘋美甲。（圖／翻攝自Instagram／min_041211）

根據市場研究公司Mintel的數據，南韓是世界十大美容產業大國之一，產值超過100億美元。蓋洛普（Gallup）的一項調查則顯示，南韓是全球整形率最高的國家之一；在19歲至29歲的女性中，有1/3的人宣稱自己動過整形手術，其中又以割雙眼皮為大宗。根據國際美容整形外科學會（International Society of Aesthetic plastic Surgery） 2017年的一項調查，南韓的人均整形外科醫生數量也位居世界第一。

南韓美容展業專家李華俊（音譯）表示，隨著化妝被宣傳為一種針對兒童的「新遊戲文化」，兒童美容市場正在擴大，「作為潛在的新消費者，南韓化妝品業者對兒童越來越感興趣。」他提到，相對規模較小的新創公司正在引領這股潮流，而化妝品巨頭也表示有意將客群擴大至更年輕的女性，但還在仔細權衡利弊，因為瞄準兒童可能會引發反彈。

事實上，有不少女性反制這股兒童化妝風潮。自由化妝師徐佳蘭（音譯）就在臉書上表示，她將拒絕一切為兒童模特兒化妝的要求，「我覺得很奇怪，化妝品組居然取代了孩子們玩的玩具。請不要再看那些紅唇、捲髮的孩子們的照片了。」

然而，首爾誠信女子大學美容學教授金珠德（音譯）表示，這股趨勢難以阻擋，因為媒體越來越常展示年輕女孩化妝的照片，也出現10幾歲以下兒童可以使用的化妝品。他在2016年調查了288名國小女童，發現其中42%人都有化妝習慣，且比例還在逐年上升。

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關鍵字：化妝品,K-beauty,日韓要聞

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