痔瘡女過年「噴射血便」怕衰不求診！2天後差點「重度貧血亡」

▲ 劉女的痔瘡在過年期間變嚴重，卻因為怕不吉利不去醫院看病，險些丟掉性命。（圖／翻攝看看新聞，下同。）

大陸中心／綜合報導

許多人都希望新的一年有好兆頭，往往不願意在春節期間看病吃藥。湖北武漢有一名長期患有輕微痔瘡的劉女，因在春節期間吃下許多辛辣刺激性的食物，數天來都出現「噴射血便」的症狀，卻因為怕整年帶衰運而不去看醫生，結果差點因為重度貧血丟掉性命。

根據《看看新聞》報導，劉女患有痔瘡，過年期間因吃太多辛辣食物，才會導致病情加重。劉女家屬回憶，當時發現她血便時常呈現噴射狀，整個「便池都是血」，所以一直提醒她去看醫生，但她說「過年不去醫院不吉利」，所以就擱置一旁。

儘管家人再三勸諫，但劉女堅決不去醫院，結果2天以後，她陸續出現心慌、頭暈等症狀，才被家人強行帶去醫院求診。幸運的是，劉女在接受輸血和手術治療後，身體已無大礙。

▼ 劉女在接受治療後已無大礙。

湖北省中醫院肛腸科醫生鮑新坤表示，「正常人的血紅素（血紅蛋白）參考值在120以上，但劉女當時不到40，失血量有1千毫升以上，如果嚴重的話會導致「失血性休克」。鮑新坤也指出，由於劉女長期大量血便，導致重度貧血，因為她不重視自己的病情，讓她險些喪命。「雖然平時少量出血時可以服藥治療，但發生嚴重出血時應該及時就醫。」

鮑新坤也指出，「很多患者迷信正月不看病、不吃藥」，還有人會擅自停藥、生病遲遲不看醫生，往往到正常上班後才有大量病人湧入醫院，但這種迷信思想要杜絕，否則小病拖大病，許多吃藥可以控制的病情，可能變成要手術才能治療。