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「我跟右腳分手了」！樂觀妹騎馬摔傷...截肢前寫信「送它一程」

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▲ 喬丹希望能好好道別自己即將被截肢的右腳，於是決定為它寫封「分手信」。（圖／翻攝自instagram／footlessjo）

國際中心／綜合報導

美國科羅拉多州（Colorado）27歲女子喬丹（Jordan Beckwith），14年前因為一場騎馬意外摔傷了腳踝，從此右腳經常隱隱作痛。在經歷多次治療仍無法舒緩疼痛的情況下，她只好選擇截肢。不過就在手術前，她俏皮的在腿部標出了將要截肢的部分，還特別寫了一封與右腳的「分手信」，樂觀又堅強的道別方式讓許多網友相當欣賞。

根據《紐約郵報》報導，喬丹在2005年騎馬摔傷，即便進行了大約10次的後續修復手術，但右腳總是會感受到陣陣疼痛，讓她必須服用特殊藥物來抑制。腳傷的折磨讓她不得不辭去房地產工作搬回家中，不過隨著情況越來越惡化，她甚至無法好好走路，經過幾個月的考慮，最後她決定要進行截肢手術。

▲ 喬丹在13歲時騎馬摔傷，就此面臨右腳長期的疼痛。（圖／翻攝自instagram／footlessjo）

喬丹坦言，自己掙扎過也害怕過，「想到自己帶著雙腳走入手術室，回來時就剩一隻腳了，這種感覺太糟了。但我努力讓自己以陽光又積極的態度來面對這件事，即使它不是件好事，截肢後還有很多事需要適應與調整，我依舊希望能好好參與生活。」為了讓「截肢」不再只是件悲慘的事，就在手術的前一天，喬丹向她的右腳寫了一封分手信。

「有時間能正式的向右腳說聲再見實在太好了，畢竟有很多人沒有那個機會，所以我相信這是個好點子。」她在右腳準備截肢的位置用簽字筆畫了一條線，上面還畫了一把剪刀，接著再用簽字筆幽默地寫道，「親愛的腳丫，現在是我們該告別的時候了，這是你的問題，跟我沒有關係。我們在一起的時間曾經過得很愉快，但如今到了我們該分手了，我希望你能一切順利。你的血液供應商敬上」

▲ 喬丹在即將截肢的腳上，寫了給它的「道別分手信」 。（圖／翻攝自instagram／footlessjo）

經過2個半小時的手術，喬丹受傷的腳已經被截去。現在的她正嘗試克服異樣眼光愉快的生活著，她提到「人們會看著我的腳一陣子，然後交頭接耳，這樣做真的讓我很難受。但我的丈夫卻不曾嫌棄我，正是他與親友們的陪伴，給了我滿滿的能量。」

喬丹隨後開了一個名為「Footless Jo」的YouTube頻道，經常發布影片向大家分享她的截肢故事。堅強的態度與燦爛的笑容鼓勵了許多和她有著類似情況的人，目前已經累計超過66000人訂閱。

喬丹補充，因為自己從13歲以後就沒有再跑過步，現在最大的希望就是能盡快地適應義肢，夢想著有一天能和帶著健康的腳，和爸爸一起去慢跑。

▼ 多虧丈夫的陪伴，喬丹獲得了力量。（圖／翻攝自instagram／footlessjo）

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關鍵字：美國,截肢,分手信,喬丹,Jordan Beckwith,北美要聞

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