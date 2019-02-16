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機車整台卡砂石車輪下！　2女噴飛「滿地鮮血」差一秒輾破頭

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▲▼砂石車機車發生車禍。（圖／東森新聞）

▲機車整個卡進砂石車頭下。（圖／東森新聞，下同）

地方中心／台東報導

台東市太原路、豐谷北路口16日發生砂石車與機車擦撞事故，其中機車整台車幾乎卡在砂石車輪下，而車上2名女騎士被強大撞擊力道噴飛倒臥在地，幸好送醫治療後已經無大礙；附近民眾也熱心幫忙撐傘，避免她們被烈日曬傷。

警方表示，人員到現場發現柏油路上躺了2名女子，而滿地血跡，所幸初步檢傷2人都有意識，只是四肢挫傷疼痛讓她們臉上表情痛苦，簡單包紮治療便趕緊送往醫院做後續處置。

▲▼砂石車機車發生車禍。（圖／東森新聞）

▲滿地血跡。

▲▼砂石車機車發生車禍。（圖／東森新聞）

▲女子神情痛苦。

王姓砂石車駕駛（45歲）則心有餘悸向員警表示，有看見機車從巷口衝出，雖緊急煞車但還是撞上，下車發現機車整輛卡在輪下，嚇得心臟都快停止，好險2名女子都有意識。

另外旁邊熱心民眾聽聞巨大撞擊聲，紛紛出來查看，也有人拿出雨傘為2名女子抵擋烈日，減緩她們的身體不適。整起事故幸好王姓駕駛有趕緊煞車，否則再晚一秒恐怕就輾破2女頭顱，釀成死亡車禍；由於事發路口沒有紅綠燈，警方指出，詳細責任歸屬還有待相關單位調查釐清。

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關鍵字：砂石車,騎士,車禍

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