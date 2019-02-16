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澎湖縣長賴峰偉率團訪廈門　爭取花火節前麗星郵輪復航

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▲澎湖縣長賴峰偉率團訪廈門　爭取花火節前麗星郵輪復航。（圖／廈門市台辦）

▲賴峰偉訪問廈門。（圖／廈門市台辦）

記者蔡紹堅／台北報導

澎湖縣長賴峰偉16日率團訪問廈門，就旅遊觀光、經貿交流等議題與廈門市政府官員會談，並爭取麗星郵輪、中遠之星的復航及彎靠。廈門市政府指出，雙方達成多項共識，將近一步展開合作。

賴峰偉此趟訪問廈門最主要想談的就是觀光旅遊，因此也帶領了旅遊、民政等部門的官員，期望能在今年澎湖花火節前，爭取到麗星郵輪的復航，以及中遠之星的彎靠。廈門方面出席會談的則是廈門市副市長韓景義，以及台辦、旅遊、港務等部門的負責人，廈門市政府指出，雙方已達成合作意向，未來將密切合作。

▲澎湖縣長賴峰偉率團訪廈門　爭取花火節前麗星郵輪復航。（圖／廈門市台辦）

其實，賴峰偉先前就有派澎湖旅遊處的處長陳美齡訪問廈門，與廈門討論遊輪復航、花火節行銷等觀光旅遊議題，雙方也達成多項共識，廈門方面還承諾，將全力協助澎湖、廈門兩地城市交流、旅遊行銷，以及遊輪復航事項。

此外，澎湖馬公天后宮與泉州天后宮先前談妥將在7月啟動宗教直航，賴峰偉此行也將前往泉州，出席兩間天后宮的宗教直航備忘錄簽署儀式。據了解，澎湖與大陸的宗教直航已中斷多年，此次重啟，將以民間客輪載送神尊、信眾、工作人員前往泉州會香，回程再以原船將泉州天后宮、石獅壽昌宮、霞州天后宮的信眾載至澎湖回訪。

賴峰偉上任後積極訪陸，已經分別出訪北京及上海，也是去年九合一選舉後，第一位見到國台辦主任劉結一的縣長。賴峰偉也曾表示，若一切順利，4月後將陸續有上海踩線團、兩岸觀光包機、兩岸宗教直航、麗星郵輪復航、中遠之星彎靠，促進澎湖觀光。

▼賴峰偉會見劉結一。（圖／澎湖縣政府）

▲澎湖縣長賴峰偉訪問國台辦主任劉結一。（圖／澎湖縣政府）

▲澎湖縣長賴峰偉訪問國台辦主任劉結一。（圖／澎湖縣政府）

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