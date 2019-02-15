　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

廈門台商見韓國瑜　力薦「雙城論壇」走向一帶一路27億市場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廈門台協吳家瑩等人會見高雄市長韓國瑜葉匡時。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲廈門台協會長吳家瑩與高雄市長韓國瑜會談。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

廈門台商協會會長吳家瑩14日率團與高雄市長韓國瑜會談，吳家瑩向韓國瑜大力推薦高雄、廈門舉行「雙城論壇」的可能性，韓國瑜也答應會重視此事，並暫定3月底前往廈門參訪。雙方也討論了高雄、廈門的產業交流合作的可能性，包含高雄如何透過廈門參與「一帶一路」，開拓中亞、西亞市場的龐大商機。

▼廈門海天集裝箱碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門海天集裝箱碼頭,龍門吊。（圖／記者蔡紹堅攝）

廈門台商協會13日抵達高雄，參加隔日下午的「南方崛起：創富高雄」產業論壇，並在論壇舉行前與韓國瑜、葉匡時閉門會談。會談上，吳家瑩向韓國瑜介紹了廈門台企的大致情況，並提到廈門在大陸「一帶一路」沿線扮演的重要角色，還以農產品舉例，建議高雄可用冷凍貨櫃將農產品運至廈門，在廈門搭乘「中歐班列」，把產品運往西亞、中亞，甚至歐洲，以更快的時間、更低的成本來開拓一帶一路沿線新市場。

▼中歐班列能在15至17天內抵達歐洲。（圖／視覺中國）

▲▼中歐班列。（圖／CFP）

吳家瑩也在會談中向韓國瑜大力推薦高雄、廈門舉行雙城論壇的可能性，尤其高雄有高雄港、廈門有廈門港，兩地在海運上有很多可以合作的機會；韓國瑜也允諾會重視此事，並暫定3月底前往廈門參訪。值得注意的是，同日正好有一大批農產品從高雄運抵廈門同益碼頭，總共1200噸，134個貨櫃，其中水果700噸、水產品500噸，主要是蓮霧、楊桃、釋迦，以及午仔魚、油魚、中華鱉。

吳家瑩提到的廈門中歐班列，目前已有台商大量使用，其中成績最顯著的就是顯示器大廠冠捷科技（AOC），冠捷自2017年透過廈門中歐班列，至今已運送了近3000個貨櫃的產品，其中大部分都是送往歐洲，貨物運行的時間比海運縮短三分之二，也令生產排程、資源調動、戰略佈局，以及資金的周轉更有效率及彈性。

▼農產品透過溫控貨櫃抵達廈門同益碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲三通10年廈門兩碼頭運量大增長　台商：水果銷陸成長20倍。（圖／記者蔡紹堅攝）

廈門台商協會2017年底特別成立了「一帶一路委員會」，積極參與一帶一路，目前已有超過200家廈門台企加入，委員會也正與兩岸多家貿易促進機構簽署合作協議，組團走向一帶一路。

吳家瑩此前也曾告訴記者，大陸現在全力發展「一帶一路」，這是一塊很大的市場，能協助台商、台灣的產品也走入沿線國家，「一帶一路上的穆斯林國家人口加起來有超過27億，若台商、台灣的商品也能走一帶一路，那會是一個很大的商機，而且透過中歐班列，還能縮短很多運輸時間及成本，更能提升台灣商品的競爭力。」

▼台灣蓮霧、釋迦在廈門精品超市很受歡迎，擺放在店門口明顯處。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲台灣水果在大陸（廈門）高檔超市ole,蓮霧,釋迦。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲台灣水果在大陸（廈門）高檔超市ole,蓮霧,釋迦。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！吳宗憲搖頭：真討厭
「月租80萬→180萬」逼走東區頂呱呱　房東後悔降價Swat
愛國者飛彈基地被曝光！Google map 3D上線　國防機
侯昌明慟失智21年父解脫了！跪靈堂哭乾淚「我說不要救他」
小模情人節「G擊西門町」上空Free Hug
張立東認了！親PO熊熊「曖昧勾手照」

關鍵字：廈門台協,廈門,韓國瑜,吳家瑩,雙城論壇,高雄,一帶一路

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廈門台商見韓國瑜　力薦「雙城論壇」走向一帶一路27億市場

月內兩度重拳！陸叫停直銷審批備案　整治保健市場亂象

上海第三機場傳確定選址南通海門　官方闢謠：候選方案之一

藍營「地方包圍中央」搶西進　蔡打國安牌堵「藍八縣2.0版」

情人節花9千元送「8大箱零食」　女友怒嗆分手：不會買包包喔

《蘭陵王》翟天臨為抄襲道歉　退出「北大博士後」行列

華聞快遞／北京擬提前實施國六排放標準

福建續推馬祖供水計畫　陸委會打槍

高雄農產品抵達廈門！1200噸水果、水產「今年最大一批」

陸情侶瘋曬證　情人節凌晨現「L型人龍」帶板凳＋熱水袋等結婚

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

主人回家超high！哈士奇「3樓飛撲」 他頸椎骨折被砸暈：以為牆倒了...

廈門台商見韓國瑜　力薦「雙城論壇」走向一帶一路27億市場

月內兩度重拳！陸叫停直銷審批備案　整治保健市場亂象

上海第三機場傳確定選址南通海門　官方闢謠：候選方案之一

藍營「地方包圍中央」搶西進　蔡打國安牌堵「藍八縣2.0版」

情人節花9千元送「8大箱零食」　女友怒嗆分手：不會買包包喔

《蘭陵王》翟天臨為抄襲道歉　退出「北大博士後」行列

華聞快遞／北京擬提前實施國六排放標準

福建續推馬祖供水計畫　陸委會打槍

高雄農產品抵達廈門！1200噸水果、水產「今年最大一批」

陸情侶瘋曬證　情人節凌晨現「L型人龍」帶板凳＋熱水袋等結婚

西門町5年打趴東區！鄉民神解「信義區」才是關鍵：會慢慢邊緣化

大陸5G話題超夯帶動股價飆漲　分析師警告：存在失控風險

產險的健康保單雖便宜　受限行銷通路知名度慘敗車險28倍

飛機3.4萬英呎高空遇「強烈亂流」！「上下左右」狂晃釀5傷　餐車卡走道超狼藉

團隊氣氛漸佳找回感覺　中華女壘重砲李思詩擺脫負面情緒

GUCCI「髒髒鞋」賣2萬8　像穿10年的舊鞋竟比新鞋貴1萬

聯合艦隊新成員發揮綜效　佳世達元月營收年增19%

研華1月營收41.77億元　歷年同期新高

世界風雲車決選前10名出爐！Suzuki Jimny一口氣入圍3項

20世紀首見！今年元宵節逢「最大滿月」　錯過再等62年

胡睿兒辯喝多了「不舉」慘被打臉 夜店撿屍案判2年有期徒刑

大陸熱門新聞

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽..

情人節買9千元零食送女友　遭分..

陸叫停直銷業審批　整治市場亂象

孕婦臨盆老公突然不見...竟是..

上海第三機場選址南通海門　官方..

女子狂吃50顆櫻桃「血便」暈倒..

廈門台商與韓國瑜會談　力薦高廈..

帥哥醫生　幫蘋果做「心臟縫合」

拚人氣直播跳河　男慘死鏡頭前

高雄1200噸農產品抵達廈門

10歲兒拿4萬紅包要送鑽戒！母..

「從小喝到大」神奇椰汁遭撤廣告..

《蘭陵王》太子翟天臨為抄襲道歉

他娶外國老婆　全村跑婚房看熱鬧

更多熱門

相關新聞

月租25萬逼走高雄星巴克？房東降5400萬求售

行銷高雄奇招！韓國瑜推算命觀光

高雄議長發5萬加菜金鼓勵中華女壘

對抗藍8縣升級版　學者：蔡政府會打國安牌

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

小資女查帳戶　驚存款破8位數

Nina老公是《大學生》曾小新！

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

小模西門町Free Hug　上空全放送

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

國產車擊落賓利！醫美CEO暴走嗆警

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面