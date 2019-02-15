廈門台商見韓國瑜　力薦「雙城論壇」走向一帶一路27億市場

▲廈門台協會長吳家瑩與高雄市長韓國瑜會談。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

廈門台商協會會長吳家瑩14日率團與高雄市長韓國瑜會談，吳家瑩向韓國瑜大力推薦高雄、廈門舉行「雙城論壇」的可能性，韓國瑜也答應會重視此事，並暫定3月底前往廈門參訪。雙方也討論了高雄、廈門的產業交流合作的可能性，包含高雄如何透過廈門參與「一帶一路」，開拓中亞、西亞市場的龐大商機。

▼廈門海天集裝箱碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

廈門台商協會13日抵達高雄，參加隔日下午的「南方崛起：創富高雄」產業論壇，並在論壇舉行前與韓國瑜、葉匡時閉門會談。會談上，吳家瑩向韓國瑜介紹了廈門台企的大致情況，並提到廈門在大陸「一帶一路」沿線扮演的重要角色，還以農產品舉例，建議高雄可用冷凍貨櫃將農產品運至廈門，在廈門搭乘「中歐班列」，把產品運往西亞、中亞，甚至歐洲，以更快的時間、更低的成本來開拓一帶一路沿線新市場。

▼中歐班列能在15至17天內抵達歐洲。（圖／視覺中國）

吳家瑩也在會談中向韓國瑜大力推薦高雄、廈門舉行雙城論壇的可能性，尤其高雄有高雄港、廈門有廈門港，兩地在海運上有很多可以合作的機會；韓國瑜也允諾會重視此事，並暫定3月底前往廈門參訪。值得注意的是，同日正好有一大批農產品從高雄運抵廈門同益碼頭，總共1200噸，134個貨櫃，其中水果700噸、水產品500噸，主要是蓮霧、楊桃、釋迦，以及午仔魚、油魚、中華鱉。

吳家瑩提到的廈門中歐班列，目前已有台商大量使用，其中成績最顯著的就是顯示器大廠冠捷科技（AOC），冠捷自2017年透過廈門中歐班列，至今已運送了近3000個貨櫃的產品，其中大部分都是送往歐洲，貨物運行的時間比海運縮短三分之二，也令生產排程、資源調動、戰略佈局，以及資金的周轉更有效率及彈性。

▼農產品透過溫控貨櫃抵達廈門同益碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

廈門台商協會2017年底特別成立了「一帶一路委員會」，積極參與一帶一路，目前已有超過200家廈門台企加入，委員會也正與兩岸多家貿易促進機構簽署合作協議，組團走向一帶一路。

吳家瑩此前也曾告訴記者，大陸現在全力發展「一帶一路」，這是一塊很大的市場，能協助台商、台灣的產品也走入沿線國家，「一帶一路上的穆斯林國家人口加起來有超過27億，若台商、台灣的商品也能走一帶一路，那會是一個很大的商機，而且透過中歐班列，還能縮短很多運輸時間及成本，更能提升台灣商品的競爭力。」

▼台灣蓮霧、釋迦在廈門精品超市很受歡迎，擺放在店門口明顯處。（圖／記者蔡紹堅攝）