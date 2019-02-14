高雄農產品抵達廈門！1200噸水果、水產「今年最大一批」

▲貨船靠近廈門同益碼頭。（圖／翻攝廈門日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

從高雄啟航的1200噸台灣農水產品14日抵達廈門同益碼頭，這批貨物由三艘台灣貨船搭載，共有134個集裝箱貨櫃，包含水果700噸、水產品500噸。據了解，這也是2019年以來，廈門口岸最大的一批台灣農產品進口，廈門市商務局指出，未來將加大兩岸溝通對接，特別是與高雄、台中等縣市的對接力度。

▼此批貨物以蓮霧、楊桃為主。（圖／翻攝廈門日報）

三艘台灣貨船搭載的134個集裝箱貨櫃中，台灣水果佔700噸，主要有楊桃、芭樂、釋迦、蓮霧、鳳梨、茂谷柑、火龍果、檸檬、蜜棗等品種，台灣水產品佔500噸，主要有午仔魚、油魚、中華鱉、凍魷魚等。根據統計，2019年進口的台灣水果已達6030噸，水產品達4100噸，這批貨櫃也是今年目前為止，廈門最大的一批台灣農產品。

▼台灣水果貨櫃抵達廈門同益碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

廈門口岸長期是台灣農產品登陸的最大站，自2005年大陸開放台灣水果進口後，廈門市政府就指定同益碼頭作為台灣水果及農副產品進口口岸，並實施快速驗放便利化措施。截至去年，廈門口岸已累計進口台灣水果23萬噸、台灣水產品2.2億美元。

廈門的台灣農產品進口量也不斷攀升，據統計，台灣水果進口量2005年時只有207噸，但到2018年，進口台灣水果量已達4.7萬噸、8616萬美元，13年來成長了226倍。此外，佔大陸進口台灣水果總量比重，也從14.5%成長至90%，連續11年都是大陸進口口岸的第一位。台灣水產品進口也從年進口2500美元提高到目前年進口6698萬美元，增長2.7萬倍。

▼楊桃接受檢疫。（圖／翻攝廈門日報）

廈門市商務局表示，廈門將進一步加大兩岸溝通對接，特別是與高雄、台中等縣市的對接力度，進一步推動廈門台灣產品輸大陸的口岸集散建設，使台灣優質產品順利抵達廈門分撥到全國各地。

▼台灣蓮霧、釋迦在廈門精品超市上架。（圖／記者蔡紹堅攝）