【廣編】LINE FRIENDS眼鏡太萌太犯規　來人啊！戴走處理！

【廣編】

圖、文／寶島眼鏡提供

上次沒搶到，這一次千萬別錯過！睽違一年，寶島眼鏡K-DESIGN再度推出超人氣的LINE FRIENDS聯名款鏡框，最夯的韓風潮框，搭上可愛度破表的熊大、兔兔和莎莉，絕對掀起粉絲們的尖叫聲！

不論是簍空圓框、金屬方框或者是套圈框，LINE FRIENDS聯名款都是嚴選時下最in的韓框造型；喜歡搶鏡頭的妳，最推薦大受好評的LINE FRIENDS金屬浮雕款，鏡框上有超Q的熊大，戴上馬上成為焦點！平日俏皮的妳，可以試試金屬蝴蝶結造型，甜美又Special的新款式，就是讓妳萌到不行！除了眼鏡之外，還有3款超可愛的LINE FRIENDS專屬配件組。「漫遊外太空」看熊大在宇宙間快樂漂浮；「粉愛情侶檔」充滿浪漫氛圍。



現在馬上戴走，好康優惠多多！即日起至寶島眼鏡，整付配到好只要1980元起，配就送限量專屬配件組，第二付再享75折，消費滿額再送限量LINE FRIENDS 野餐袋！若以LINE Pay付款，最高再享 LINE Points 4%回饋，立即下載寶島眼鏡APP，還能現折500元！

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