乖乖男工作壓力大　醉後「變了個人」持滅火器街上亂噴

▲工作壓力大，平日溫和男醉後亂噴滅火器。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

平日個性溫和，酒後卻情緒大失控的張姓男子，16日凌晨3時許，於桃園區慈文路自宅附近巷弄大吼大叫，吵到居民無法安眠，報警處理。桃園警分局埔子派出所獲報後，前往處理發現男子拿起里辦公室滅火器亂噴，造成巷弄內煙霧迷漫，且見其有自殘傾向，立即實施保護管束，並送醫治療，待其情緒平復後由家人領回。

桃園警分局埔子派出所指出，該所於16日凌晨3時許，接獲民眾報案指稱，慈文路附近的巷子裏，有酒醉男子大吼大叫並亂噴滅火器，請警方派員協助處理。員警張文澤、林昶丞及鐘哲偉3人火速趕抵現場，發現巷道內煙霧迷漫布滿滅火器乾粉，張姓男子（41歲）拿著滅火器躲在路邊停放的車輛旁，一見到員警馬上狂噴，員警立即合力將其壓制，張男被控制在地還胡言亂語！

▲▼工作壓力大，平日溫和男醉後亂噴滅火器。（圖／桃園警分局提供）



員警見張男有自殘傾向，立即實施保護管束，並將其帶返所內休息，經聯絡家屬到所，其妻子表示丈夫平日個性溫和，飲酒後常會情緒失控，近日因工作不順壓力大，喝醉後失控拿里辦公室滅火器亂噴，家屬已向里長道歉並賠償損失費用，員警見張男情緒始終無法平復，在徵得家屬同意後，通知消防隊協助將其送醫，經過治療休息後，其情緒已平靜由家人領回。