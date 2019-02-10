女童失足墜飼養池　3隻大熊貓「緊盯進逼」遊客驚叫

▲女童失足墜大熊貓飼養池。（圖／翻攝自央視新聞微博，下同）

大陸中心／綜合報導

四川成都大熊貓繁育基地9日早上發生罕見意外，一名女童不慎掉進大熊貓圈養區，更有3隻大熊貓在不遠處「熊視眈眈」，隨後向她逐步逼近。基地工作人員事後表示，女童已被救起無大礙，大熊貓沒有受傷害或驚嚇。

綜合陸媒報導，這起驚險的意外發生在四川成都。從網傳影片可見，一名身穿紅色衣服的女童掉入大熊貓飼養圈中，護欄外有一位疑似警衛的人拿著長竹竿試圖將女童救出，但此時圈養區內其中兩隻大貓熊不斷走向女童，場面相當驚險。

園內的劉姓工作人員事後證實，事發時他的工作點距離女童掉落的位置大概有10多公尺，當時手上正好拿著帶掛鉤的竹竿準備撿一下池內的垃圾，聽到旁邊有遊客喊「有小孩掉下去了」，便馬上轉身跑了過去，看到一個小女童掉進飼養池，身後的熊貓已經發現她且逐步靠近。

劉姓工作人員表示，他當時將手中的竹竿伸向女童，並試圖將她拉出，但嘗試了幾次都沒成功，而此時，「熊貓越來越近，可能幾秒鐘就可以抓到她了」。面對危急情況，劉姓工作人員直接趴下身體伸出一隻手，緊緊抓住小女童，接著用力向上拉，身後幾名遊客則是抓住他的另一隻手，合力將女童救出。

園方事後調閱監視器發現，小女童是跟家長一起前來。事發當時，小女童在圍欄上觀看，還自行爬上圍欄，疑似另一名遊客在拍照過程中不慎觸碰到她，接著整個人就跌了下去，一旁遊客見狀驚呼不斷；所幸女童最後被園方工作人員救出，身體無任何損傷。

當日下午，成都大熊貓繁育研究基地發出提醒稱，「大熊貓屬於大型猛獸，兩歲後飼養員也必須嚴格按照有關要求隔離操作，請大家參觀時務必高度注意安全，不得擅離安全區域。」