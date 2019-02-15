外傭拔插頭害「40包母乳全融化」　網同情：做手工皂

▲香港1位親餵母乳的媽媽，存了1整冰櫃的母乳，沒想到粗心外傭拔去插頭，導致整櫃的母乳全溶化壞掉。（圖／翻攝自Facebook／外傭僱主必看新聞訊息）

國際中心／綜合報導

母乳對寶寶而言是最棒的食物之一，許多專家也都鼓勵媽媽們在嬰兒出生後6個月最好能夠完全哺育母乳，6個月後在適當的副食品餵食之下也持續餵食母乳。香港有一名媽媽好不容易在在冰箱存了整櫃的母乳，卻因外傭把插頭拔掉，導致整櫃母乳融化壞掉，讓網友表示超同情，「是不是故意的？」

據臉書社團「外傭雇主必看新聞」，有位名叫安吉拉泰的媽媽分享一件發生在身上的真實噩夢，因考量對小孩最好的照顧，採取親餵母乳方法，在努力存放一整冰櫃的母乳後原本以為可就此安心，卻因粗心的外傭讓好事完全泡湯。

▲餵母乳對寶寶健康有幫助（圖／記者姜國輝攝）

外傭稱自己是為了燙衣服，所以拔去母乳冰櫃的插頭，隨後又被雇主叫去煎年糕，把插頭插回來這件事被拋至九霄雲外，冰櫃保存的母乳全融化臭酸。

發文的媽媽表示早就有告訴外傭，冰櫃的插頭不能拔，要燙衣服的話必須用其他插座，只是外傭又說電熨斗的電線太短沒辦法用，讓該位媽媽直喊「救命！真的好心痛！！！」

從公開的照片來看，冰櫃裡的母乳大約40袋，對於生產後還要擠乳的母親們來說可謂「滴滴皆辛苦」，讓許多網友更是心有戚戚焉，留言表示同情，「真的超心痛！」、「會不會是故意的…」、「完全可以明白妳的心情」。

不過也有人在底下提出建議，這些壞掉的母乳不用丟，還是可以「廢物利用」，做成肥皂或是拿來泡澡都是解決之道，甚至還有主動的媽媽表示，願意為她免費做成手工母乳皂，「別不開心啦，我免費幫妳做成手工皂紀念吧。想當年我也是很緊張的儲奶，所以明白妳的悲傷。」讓原PO媽媽也回應感謝「好有愛」。

▲餵母乳對寶寶健康有幫助（圖／記者姜國輝攝）

根據網路上「mamaway」介紹，提供母乳的保存方式：

5大點，母乳的儲存方式

（一）首先，母乳擠出後，無論是裝於奶瓶內或是集乳袋中，都必需預留空間勿裝過滿，因為液體類的東西經冷凍一段時間後將會膨脹，也會進一步破壞集乳袋。

（二）集乳袋可選擇市面上經滅菌的母乳儲存袋，將擠出的母乳倒入集乳袋中，並將多餘的空氣施壓擠出後，再反摺對口，接著貼上標籤，註明母乳擠出的日期及容量。

（三）奶瓶建議使用玻璃瓶或PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）材質的奶瓶。一樣在瓶身處貼上標籤，註明母乳擠出的日期及容量。此外，不建議直接將奶瓶冷凍，一來因為材質的關係，二來也需要大量的奶瓶。

（四）如當下擠出的母乳量過多，亦可將數個相近日期擠出的集乳袋放於同一個密封袋或是保鮮盒內以方便取用，可節省翻找母乳的時間。

（五）儲放冰箱時，應儲存於冰箱內層（盡量與魚、肉等生鮮食物分開存放，杜絕母乳被污染），避免存放在靠外面的冰箱門上，以維持溫度的穩定，然而若是頻繁地開關冰箱，也會對冰箱溫度造成影響，若是冰箱溫度的穩定性高，冷藏奶約可存放5～8天。

4撇步，母乳的取用方式

（一）母乳，也是食物，越新鮮越好，所以盡量喝新鮮的母乳，庫存的母乳則是因應不時之需，冷藏和冷凍母乳取用方式，原則上已「先進先出」為原則。

（二）母乳回溫後才能讓寶寶享用。冷藏奶水的加溫方式，可放置在一個小碗或其他容器的溫水內（勿超過60°C），或使用溫奶器，絕對不可用微波爐或瓦淤爐上加熱，營養成分將遭受破壞。

（三）冷凍奶可於前一天取出，放置冷藏室慢慢解凍（可能需要12小時），已經完全解凍的母乳，必需在24小時內飲用完畢；未加熱的母乳於4小時內皆可使用，但不可再冷凍，如須快速解凍，可將容器置於水流中，先冷水再逐漸加熱水的方式慢慢溫熱。

（四）母乳經冷藏或是回溫會出現脂肪分離的現象，上層顏色較黃，下層較清，在取出回溫或餵食之前只要輕輕搖晃瓶身使脂肪均勻混合即可，切勿過度搖晃以免破壞母乳中的抗體活性。