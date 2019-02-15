桃機打敗亞太區588個機場奪冠！　年減排3.22萬噸二氧化碳

▲最大型F類航機A380也每天使用桃園機場提供的橋氣橋電。（圖／桃園國際機場提供，下同）

生活中心／台北報導

國際機場協會近日公布亞太區綠機場認證，桃園國際機場榮獲1000萬至4500萬旅客運量分組冠軍白金獎Platinum。桃機以「第一、第二航廈橋氣橋電汰舊換新」專案打敗其他588個機場，4月初將會在香港舉行的國際機場協會世界及亞太區年會中領取獎座。

為了減少航空業對環境的影響，也考量到每個機場的特殊性，每年機場協會都設定不同主題，今年的主題為綠能機場基礎建設（Green Airport Infrastructure）。國際機場協會亞太區總監Patti Chau表示，機場協會亞太區共有49國家、110位成員、589個機場，一共遞交了19份優秀的綠能方案，想從其中選出能獲得綠機場認證的名單實為不易。

據了解，桃園機場以「第一、第二航廈橋氣橋電汰舊換新」專案，深獲評審團青睞，榮獲1000萬至4500萬旅客運量分組冠軍白金獎Platinum，此分組第二名（金獎）為澳洲雪梨機場，第三名（銀獎）為印度拉吉夫甘地國際機場。

桃園機場近年來推動綠能環保機場，耗時5年的計劃投入約新台幣10億元，橋氣橋電使用率大幅成長了75.8％，專案總計減少二氧化碳排放3.22萬噸、推估減少航空燃油消耗1020萬公斤、減少氮氧化物排放82.4萬公斤，以及5.2萬公斤的碳氫化物。

桃機表示，上述成效證明桃園機場在綠能基礎建設上有大幅度的改善，橋氣橋電能和各類型航機配合的兼容性也獲航空公司肯定，就連最大型F類航機A380也每天使用桃園機場提供的橋氣橋電。此次獲獎，桃機也說，未來將為善盡社會責任持續戮力。

▲桃園機場橋氣橋電使用率大幅成長75.8%。