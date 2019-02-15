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吃喝拉撒都在這！1.2坪籠屋月租2萬　港蟬聯9年房價最難負擔城市

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▲▼香港，籠屋，老人，籠房。78歲老人梁書（音譯）居住在“籠屋”裏。香港人口稠密，為數不少的老弱貧苦人聚居在這種各以鐵絲網圍住的舊樓床位內。（圖／CFP）

▲香港人口稠密，不少貧苦人居住在這種以鐵絲網圍住的舊樓床位內。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

香港維多利亞港的跨年煙火絢爛的令人睜不開眼，但在這璀璨煙霧之後，隱藏的是籠屋悲歌。在過去的十年內，香港樓市呈現持續上行模式，且連續九年登上「房價最難負擔城市」冠軍寶座，很少人能在城市中買房，光是1.2坪大的「籠屋」月租就要至少2萬新台幣，吃喝拉撒都在一張床上解決，甚至有的是一家3口擠在3坪多的房子裡生活。

▼老人梁書（音譯）居住在「籠屋」裡。（圖／CFP）

▲▼78歲老人梁書（音譯）居住在“籠屋”裏。香港人口稠密，為數不少的老弱貧苦人聚居在這種各以鐵絲網圍住的舊樓床位內。（圖／CFP）

國際公共政策顧問機構Demographia1月底公布的「2018年國際房價負擔能力」報告顯示，香港第九年蟬聯「房價最難負擔城市」冠軍，加拿大溫哥華及澳洲雪梨則是分別排第二及第三名，在這些城市裡，買房對很多年輕人來說，連想都不敢想。

▼香港城市風華。（圖／CFP）

▲▼香港。（圖／CFP）

香港是中國面積最大的特別行政區．同時是全球第三大金融中心、最具競爭力城市之一；擁有東方之珠、美食天堂、購物天堂等稱號。在這座城市裡，卻有很多人一輩子過著租屋生活。

▼香港舊大樓外觀。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼香港、房價、棺材房、籠屋、龍房。（圖／記者曾俊豪攝）

在「東方之珠」，一般地段新屋大約每平方公尺在港幣8萬至10萬左右，折合新台幣約31萬至39萬，也就是說，每1坪約100萬台幣「起跳」，豪宅就更貴了。一般年租金回報約在3%以上，不過香港的房子一般面積較小，多在16坪至22坪居多，30坪的的房子大約要過千萬港幣。

▲▼香港、房價、棺材房、籠屋、龍房。（圖／記者曾俊豪攝）

▲籠屋租客得共享廚房、廁所等設備。（圖／記者曾俊豪攝）

在這種背景下，很多人選擇居住在籠房，在香港，常見到「一家三口」居住在3坪大的籠屋中；如果是單身男子，就會居住在1.2坪左右的籠屋，且這種尺寸已經算是「大間的」。從房東的公告來看，想租下7坪大（250平方英尺）的房子，每個月至少得花2.3萬新台幣（6000港幣）。

▼從公告上來看，光是7坪大的房子就要2.3萬（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼香港、房價、棺材房、籠屋、龍房。（圖／記者曾俊豪攝）

報導指出，這種1.2坪大的籠屋，又稱為「床位寓所」，是指一個大房間中，有數十名租戶，共享廚房、廁所等設備，每個月租金約為1.9萬新台幣（5000港幣），如果再加上水電費，每個月至少也要2.2萬元（新台幣）。

▼生活在香港籠屋中的老人。（圖／CFP）

▲▼香港，籠屋，老人，籠房。78歲老人梁書（音譯）居住在“籠屋”裏。香港人口稠密，為數不少的老弱貧苦人聚居在這種各以鐵絲網圍住的舊樓床位內。（圖／CFP）

且有些人為了便宜房租，選擇住在郊區，漫長的通勤時間，會讓人完全失去對生活的思考空間和時間。香港還有一種「棺材房」，吃喝拉撒全都在一張床上解決，更是失去做為人的體面。

▼香港棺材房。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼香港、房價、棺材房、籠屋、龍房。（圖／記者曾俊豪攝）

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關鍵字：買房,香港,房市,籠屋,棺材房,籠房,房價最難負擔城市,Demographia

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