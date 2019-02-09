直升機取水救！信義鄉森林火　消防弟兄「45度陡坡」打火47小時累癱

圖文／鏡週刊

南投縣信義鄉連日傳出森林火災，昨日潭南村南端的巒大林區慘遭回祿之災，且因山壁陡峭，人力難以攀爬撲滅，因此以直昇機取日月潭水，從空中投水，直到今日上午才控制火勢，下午4點將明火完全撲滅，這場森林大火，延燒47小時，焚燬1.7公頃林地，累翻了打火弟兄。

春節期間，南投山林頗不寧靜，前日先是信義鄉風櫃斗新鄉村的台大實驗林地，焚燬4公頃，昨日潭南村的「巒大林事業區第31林班」，又慘遭回祿之災。林管處指出，前日下午5時許，開始斷續有冒出火煙的情況發生，林管處立即啟動森林火災搶救機制。

由於山坡地陡峭，消防人員靠近火場不易，水源也是個問題，因此林管處緊急向空勤總隊、陸軍航空特戰指揮部請求支援。軍方出動2部空中直升機，加入救災行列，直昇機在日月潭湖面汲水後，飛奔火警上空噴灑，總計出動106架次、投放水源338噸。

經過47小時與祝融奮戰，今日上午火勢獲得控制，下午3時50分進行殘火處理，約4時許，終於將明火完全撲滅。

另在仁愛鄉的濁水溪38林班今天也發生森林火災，同樣是水線以及坡地陡峭，人力不及等問題，因而出動直昇機灑水滅火，共出動9架次、投水18噸，也於下午4時將火撲滅，估計此地的受災面積為0.5公頃。

南投林管處處長李炎壽表示，巒大林區火警位於海拔1,262公尺處陡峭山坡，地面消防人員必須在火場高溫狀態下，以開闢防火線方式，配合空中投水，有效阻斷延燒，這47小時的奮戰，林管處動員地面消防人員75人、空勤8人、航特20人，地空聯合作戰，在將近45度的陡坡上開闢了390公尺的防火線。

林管處呼籲，非經許可不得在國有山林有引火行為，違者依《森林法》最高可處60萬元罰鍰；失火燒毀國有森林者，最高可處10年有期徒刑外，還須負民事賠償責任。民眾若發現林間失火，可通報0800-000-930（您您您救山林），大家一起維護台灣這片美好自然山林。



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