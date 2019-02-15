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翟天臨涉博士論文抄襲　大陸教育部：對學術不端堅持零容忍態度

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▲▼教育部新聞發言人續梅。（圖／翻攝教育部網站）

▲教育部新聞發言人續梅。（圖／翻攝教育部網站）

大陸中心／綜合報導

曾出演「蘭陵王」的大陸演員翟天臨日前遭踢爆博士論文抄襲、學術造假風波。大陸教育部新聞發言人續梅15日強調，教育部對學術不端一貫鮮明的態度就是零容忍，絕對不能允許出現無視學術規矩、破壞學術規範、損害教育公平的行為。

針對近期備受關注的演員翟天臨涉嫌學術不端等問題，續梅表示，教育部對此高度重視，第一時間也要求有關方面進行核查，「調查不僅涉及到翟天臨本人是否涉嫌學術不端，也涉及到工作的其他各個環節是否有問題，我們昨天也看到北京電影學院、北京大學相繼發布了階段性的核查聲明，翟天臨本人也向社會發布了公開的致歉信」。

▲▼教育部新聞發言人續梅。（圖／CFP）

▲續梅。（圖／CFP）

她補充，「對於這些行為我們堅決地發現一起，核實一起，查處一起，絕不姑息。相信有關方面會非常嚴肅地進行後續的核查工作，依法依規做出處理，也會第一時間向社會公佈相關的處理情況」。

據了解，翟天臨日前在直播時一句「知網（大陸線上學術期刊平台）是什麼東西」引發外界討論，後來遭踢爆他《談電視劇<白鹿原>中「白孝文」的表演創作》的論文與知網上文字重覆比為40.4%，總字數2783個文字的論文中重覆字數多達1125個。

▲▼翟天臨。（圖／微博／翟天臨工作室）

▲翟天臨。（圖／微博／翟天臨工作室）

翟天臨14日在微博上發布《致歉信》表示，「在這幾天的輿論聲討和批判中，我深刻反思了自己的思想與言行，虛榮和僥倖心態讓我迷失了自己。是我的不當行為，讓學校聲譽被連累、讓學術風氣被影響、讓公眾的信任被辜負。我深感自責和內疚」。

▲▼翟天臨。（圖／微博／翟天臨）

▲致歉信。（圖／微博／翟天臨）

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關鍵字：翟天臨,大陸教育部,續梅北京大學,北京電影學院,學術抄襲,學術造假,論文抄襲

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