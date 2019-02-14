《蘭陵王》翟天臨為抄襲道歉　退出「北大博士後」行列

▲翟天臨陷論文抄襲風波。（圖／翻攝自微博／翟天臨、翟天臨工作室，下同）



大陸中心／綜合報導

曾飾演過《蘭陵王》高緯太子一角的「翟天臨」日前爆出博士論文抄襲，論文檢測網站也查出該論文的複製比為40.4%。對此，翟天臨在14日於自己的微博號上發布《致歉信》，並正式申請退出北京大學博士後科研流動站的相關工作。

翟天臨指出，在這幾天的輿論聲討中，深刻反思了自己的思想與言行，虛榮和僥倖心態讓自己感到迷失；自己的不當行為，讓學校聲譽被連累、讓學術風氣被影響、讓公眾的信任被辜負，深感自責與內疚。

翟天臨表示，作為一名年輕的演員，一直希望有足夠的文化素養和理論基礎來支撐自己的表演，所以決定攻讀研究生；就讀期間，參加了一系列影視作品的拍攝，並取得了一點成績，從那時起，「我內心開始飄飄然，開始吹噓自己，這種不良心態還被我帶入到論文寫作過程中，促使我內心始終心存僥倖，忘記初衷。」

「我本應牢記，誠信是一切的準則，在此，我也要向被我影響到的相關論文作者真誠道歉」，翟天臨指出，「北京電影學院是我最為感恩的母校，願意積極配合學校的一切調查，接受學院做出的一切決定。」

信中，翟天臨向北大光華管理學院提出，正式申請退出北京大學博士後科研流動站的相關工作。

翟天臨說，如果沒有大家這次的嚴厲批評與斥責，自己還曾誤以為已達到了某個階段的彼岸，現在才發現，是自己誤入了歧途，距離目標還很遠；也真誠的懇求大家，「原諒我這個曾經被虛榮心作祟的年輕人。」

最後，翟天臨表示，很抱歉讓一直支持自己的粉絲失望，接下來將以此為鑑，用最嚴謹的態度與行動，踏實、認真地對待每一件事情，勤懇、認清本分地做好自己。

▼翟天臨發出《致歉信》。（圖／微博／翟天臨）

