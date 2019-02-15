「純喝酒聊天」騙到女大生…渣兄弟下藥性侵拍片　囂張嗆閉嘴

▲女大生以為陪酒工作如趙男所說的只是單純聊天玩遊戲。（圖／Pixabay）

社會中心／綜合報導

一名女大生於2017年11月在臉書上看見「徵求陪酒坐檯」的貼文，向po文的35歲趙男詢問後，誤信對方「只喝酒、純聊天」的謊言，見面後卻在摩鐵被趙男與表哥下藥性侵，事後以LINE質問時，卻被對方傳來當天錄下的「不雅影片」恐嚇。女大生最後仍鼓起勇氣報警，「惡狼表兄弟」分別被桃園地院判刑9年5個月。

根據《自由時報》報導，受害女大生在北部就讀大學，為了賺取收入而在網路上尋找工作機會，偶然看到趙男PO出「陪酒坐檯」的貼文，得知工作內容只需要陪客人玩遊戲、喝酒和聊天，而且每次收入最高2000元，便不疑有他前往赴約。

▲「雙惡狼」在女大生酒裡摻入含有FM2的藥劑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

女大生指出，趙男將她載到桃園一家摩鐵房間後，和同齡表哥在酒裡摻入含有FM2的藥劑，2人接著不斷勸酒，直到她意識模糊後就輪流性侵，過程中還拿手機錄影，自己則是一路昏睡到隔天才清醒。事後她質問「老闆跟客人為何這樣對我」、「這跟你原本說的不一樣」，卻被趙男以性愛影片威脅「你可以繼續封鎖我，保證連學校都不用讀。」

女大生最終鼓起勇氣報警，雖然表兄弟否認下藥，僅承認在女大生酒醉後趁機性侵，仍然因為女大生體內驗出含有藥物成分，加上遺留的體液與2人DNA相符，被法官以「共同以藥劑犯強制性交」、竊錄及恐嚇罪分別判處2人9個5個月的有期徒刑。