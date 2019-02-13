南韓議長要日本天皇向慰安婦道歉　安倍晉三震怒：將破壞兩國互信

▲安倍晉三譴責南韓國會議長文喜相的言論，要求道歉並收回。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓國會議長文喜相日前公開表示，日本天皇應就慰安婦問題道歉，引發日本輿論嚴重反彈，既日本外相河野太郎警告文喜相要「注意發言」後，首相安倍晉三今（13）日也在眾議院會議中譴責，「如果因為政權更迭就推翻國與國之間的承諾，雙邊關係將無法成立」，要求文喜相道歉並收回言論。

《韓國日報》與《讀賣新聞》在2018年7月曾做過聯合調查，顯示有超過90%的南韓民眾認為日本仍須對慰安婦議題正式謝罪，而日本僅有8%民眾認為必須再度對此事發表聲明。安倍晉三認為，日韓兩國在2015年就達成共識，確認慰安婦問題已得到最終且不可逆的解決，對於文喜相的言論，已立即透過外交途徑提出強烈抗議。河野太郎表示，已向南韓政府提出5次抗議，要求道歉並收回不適當言論，期待會收到有誠意的回應。

▲文喜相建議日本首相或是將退位的明仁天皇應展現誠意向年邁的慰安婦致歉。（圖／路透社）

對於日方大動作的譴責、抗議，文喜相表示無法理解，並提出建議，如果在南韓年邁的慰安婦去世時，日本首相或天皇能夠送花圈、前往弔喪，握住他的手致歉，所有仇恨都可以解決。

南韓外交部昨（12）日針對文喜相言論表示，這是站在受害者立場希望日本政府拿出誠意，不僅是恢復受害者名譽、尊嚴，也要治癒她們的心靈創傷，對於日方的譴責與抗議，政府也會明智地解決歷史問題，致力發展兩國之間的友好關係。