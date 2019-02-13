談判破局！日本歐式「豪斯登堡」中止上海復星入股

▲ 日本長崎縣的豪斯登堡，命名靈感來自荷蘭王室的官邸豪斯登堡宮，是一個模仿和荷蘭建築的主題公園。（圖／翻攝臉書／豪斯登堡 HUIS TEN BOSCH，下同。）

國際中心／綜合報導

日本大型旅遊公司H.I.S於2018年底宣布，計劃接受上海企業「復星集團」投資旗下子公司、大型遊樂設施「豪斯登堡」。然而，H.I.S於12日表示，已經決定中止雙方的合作，原因是「條件沒有談妥」。

根據《日本濟新聞》報導，H.I.S董事長同時兼任豪斯登堡社長的澤田秀雄，在2018年12月於豪斯登堡財年財報（截至2018年9月底）會議上宣布，公司計劃接受在香港上市的中國企業「復星集團」約25％的資金贊助，最快預計在2019年底接受投資，「至少可以從中國帶來20萬旅客」。另一方面，H.I.S也邀請復星旗下的「太陽馬戲團」在豪斯登堡舉行公演，藉此吸引新人潮。

根據最初計劃顯示，復星集團將持有24.9％股份，HIS佔有50.1％，九州電力及JR九州則分別有25％；而復星則提出另外派駐董事的請求。目前，復星尚未回覆雙方終止合作一事。

據悉，位於長崎縣佐世保市的豪斯登堡，是一個模仿荷蘭街道所設立的主題公園，園區內還包括一些歐式造景，並屢次作為電視劇、電影、廣告的外景拍攝地。然而，近年來旅客造訪人次逐漸減少，根據最新財報顯示，截至2018年9月底，豪斯登堡整年只有272萬入場人數，比去年同期減少5.5％，其中海外旅客的數量約占3.8％，大約為18萬人。

▼ 豪斯登堡內的歐式建築，經常吸引許多電視劇、電影、廣告商作為拍攝取景地點。