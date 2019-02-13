行政院7千派遣人力「推動歸零」　少了仲介費改付年終獎金





▲人事行政總處人事長施能傑。（圖／記者賴于榛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院將推動派遣人力兩年歸零，政院約7千派遣預計在108年度要減少五成，目標明年正式歸零。人事總處人事長施能傑表示，如果機關需要原本的派遣人力，大部分會改為自顧或是臨時人力，也有少部分會改成約聘雇，整體來說人力變化差異低，政府將可以省下派遣仲介費，但要多付年終獎金，金額的變化程度也不大。

政院自108年起啟動派遣2年歸零計畫，去年統計的派遣人力有7238人，目前可能低於7000人，施能傑解釋，過去政府容易被批評事情委外，但卻又要人力接受政府監督指揮，進而引發權責不分的爭議，希望藉由把派遣改成自僱，讓權利義務關係改善。

針對派遣改成自僱是否會增加政府成本，施能傑解釋，因為總人力人數沒有太大變化，要省錢有難度，另外，派遣改自僱薪水水平不會差太多，政府省下派遣公司服務費，改成付年終獎金，因此整體來說成本差異不大，他也特別強調，政府對臨時人員大部分也會給年終獎金。

人事處表示，未來也將持續敦促各機關積極辦理後續公開甄選、管理規範訂定等相關事宜，穩健推動零派遣，並會協同勞動部及行政院公共工程委員會加強宣導多元人力運用的法治規範，以強化勞工勞動條件及權益的維護與保障。