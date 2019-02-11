華聞快遞／陸發改委：春節假期各地共發送旅客4.21億人次

▲乘坐高鐵的旅客進站上車。（圖／中新社）



《北京》陸發改委：春節假期各地共發送旅客4.21億人次

大陸國家發改委11日指出，2月4日至10日，各地共發送旅客4.21億人次，比2018年同比增長0.35%；其中，鐵路6039.1萬人次，增長5.8%；公路3.38億人次，下降0.8%；民航1258.6萬人次，增長10.6%；水運1022.3萬人次，下降3.2%。（中新社）

《上海》增值稅起徵點變10萬元人民幣 惠及數十萬戶小微企業

大陸國務院近期推出一批針對小微企業的普惠性減稅措施，將增值稅小規模納稅人免稅標準由月銷售額3萬元（人民幣，下同）提高到10萬元，惠及了上海全市數十萬戶小微企業。（東方網）

《海南》海南離島免稅購物人數和銷售金額 春節期間再創新高

海口市海關11日指出，2月4日至10日春節期間，海口海關共監管三亞、海口、瓊海三地四家離島免稅店銷售免稅品64.3萬件，與2018年同比增長30.43%；購買人數12.2萬人次，增長23.23%；銷售金額6.01億元，增長33.56%；其中，8日離島免稅銷售金額達1.08億元，再創海南離島免稅單日銷售歷史新高。（中新社）

《吉林》「白色經濟」攪動春節旅遊市場 吉林賺140億元人民幣

吉林省文化和旅遊廳11日指出，2019年吉林打出「玩冰雪、過大年」的口號，展開了600多項年味十足的冰雪活動；春節期間，該省接待遊客人數、旅遊收入實現雙增長，接待遊客1471.51萬人次，同比增長16.52%，旅遊收入142.85億元，同比增長19.64%。（中新社）

▼吉林推「白色經濟」，實現旅遊收入142.85億元人民幣。（圖／中新社）



《內蒙》春節小長假內蒙古旅遊人數和收入雙增長

內蒙古自治區文化和旅遊發展廳11日指出，春節小長假期間，內蒙古旅遊人數和收入實現雙增長，文旅融合成旅遊新熱點；共接待內外遊客537.49萬人次，同比增長16.3%，旅遊收入29.95億元，同比增長22.95%。（中新社）

《海南》海南春節接待遊客580萬人 攬金143.75億元人民幣

海南省旅遊和文化廣電體育廳11日指出，2019春節假期間，海南省共接待遊客582.39萬人次，同比增長2.62%，實現旅遊總收入143.75億元，同比增長4.75%。（中新社）

《陝西》用於易地扶貧搬遷 陝西發行35億元人民幣地方政府債券

陝西省財政廳11日指出，2019年陝西省首批35億元地方政府債券日前發行成功，此次發行的政府債券為新增一般債券，用於陝西易地扶貧搬遷政策，債券期限為10年期，利率為3.38%。（新華社）

《江蘇》江蘇年貨消費全中國大陸前三 南京、蘇州入圍境外消費最多城市

阿里巴巴11日發布《2019春節經濟報告》指出，江蘇年貨消費全中國大陸前三，南京、蘇州入圍境外消費最多城市行列；江蘇鹽城市的「餓了麼」春節訂單量增幅，位居全中國大陸城市第三名，而南京則是排在第六位。（中新社）

▼江蘇年貨消費全中國大陸前三。（圖／中新社）

