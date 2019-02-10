　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

《華聞快遞》天府新區：打造為民新樂園 詮釋城市新內涵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲天府新區,直升機,川報號。（圖／成都新區）

▲天府新區。（圖／成都新區）

《四川》天府新區：打造為民新樂園 詮釋城市新內涵

一年來，天府新區努力打造新的增長極，建設內陸開放經濟高地，在公園城市建設、產業發展、民生福祉等方面積極有為，目前，興隆湖部分水質已達地表水Ⅲ類標準。在這個擁有開闊水域的生態湖泊周圍，已然形成獨具特色的濱湖游憩休閑參觀區。（人民網）

《重慶》重慶全流程嚴管「採礦」行為　自然保護區內礦權全退出

重慶市探索建立礦產資源勘查開採領域「閉環管理」全流程監管模式，形成持續嚴厲打擊非法違法開採行為的高壓態勢，並按期完成了2018年自然保護區礦業權全部退出的目標任務。（新華社）

《山東》濟南科創板上市掛牌企業一次性補助人民幣600萬元

濟南市政府近日出台《濟南市加快現代金融產業發展若干扶持政策》，拿出「真金白銀」扶持企業上市掛牌和直接融資，其中對在上海證券交易所科創板上市掛牌的企業一次性補助600萬元（約新台幣2700萬元）。（新華社）

《雲南》大理海東森林火災有效控制 部分地段仍存煙點

海東鎮文筆村委會後山在9日14時25分左右發生森林火災。接報後，大理市森林防火指揮部迅速啟動應急預案，調集轄區內專業撲火力量，趕赴火場開展撲救工作。經初步調查，起火原因為高壓電線線路碰火引發，無人員傷亡報告，經一夜奮戰，發生在大理州大理市海東鎮的森林火災得到有效控制，但部分地段還存有煙點。（中新社）

▲大理海東森林火災現場。（圖／翻攝自《中新社》）

▲大理海東森林火災現場。（圖／翻攝自《中新社》）

《安徽》岳武高速安徽安慶段發生23輛車多點相撞 致5死4傷

岳武高速下行線安慶段44KM處於10日5時12分發生23輛車多點相撞事故，造成現場4人死亡，1人經搶救無效死亡，4人受傷（無生命危險）。目前，事故現場已清理完畢，道路交通恢復，事故正在進一步調查處理之中。（中新社）

《福建》福州深入推進審批服務便民化 今年試行「全城通辦」

為方便市民就近辦事，福州市將公共服務下沉，在100個村（社區）試點政務服務事項社區綜合受理，首批布設的自助終端機目前可辦理23個部門的94個事項。市市民服務中心還組建「流動視窗」服務工作組，每月組織社保、醫保、公積金、公證處等視窗走進社區開展服務。今年，幅洲市行政（市民）服務中心將試行「全城通辦」服務，打通行政審批層級、消除審批地域界限，在不改變審批權力主體的前提下，方便企業和群眾就近選擇任一行政服務中心視窗受理審批事項。（人民網）

《北京》大陸登記社會組織超過81萬　成脫貧攻堅重要力量

大陸民政部社會組織管理局數據顯示，截至2月9日，全國社會組織數據系統顯示全國登記社會組織已超過81.6萬個，其中民政部登記社會組織2300個。相關負責人表示，隨著我國社會組織快速發展，社會組織參與脫貧攻堅的力度也越來越大，已成為一支推動脫貧攻堅的重要力量。（新華社）

《黑龍江》黑龍江省畜禽養殖廢棄物綜合利用率超過70%

黑龍江全省去年畜禽養殖廢棄物資源化綜合利用率達到72.9%，超額完成了68%的年度任務目標。規模養殖場設施裝備配套率由2017年的46.5%提高到76.6%，超額完成了70%的年度任務目標。該省以糞污「源頭減量、過程式控制制、末端利用」為治理路徑，爭取中央財政資金2.2億元，支持5個畜禽糞污資源化利用整縣推進項目，大力推進畜禽規模場糞污設施改造，引導社會資本參與糞污處理等公益性事業投資和運營。（人民網）

▲▼黑龍江省大興安嶺雲海。（圖／CFP）

▲黑龍江省大興安嶺雲海。（圖／CFP）

ET快訊
華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！陳建州曝「背後苦衷」
昆凌受傷⋯只1句話周杰倫秒出現！「先疼妳」寵妻5細節甜炸
開工不強制出席！她自願參加「整晚沒睡超值」　網哭：直逼我年終

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／受機師罷工波及　華航明飛海口、廈門航班取消

中美貿易戰 中國留美理科學生進退兩難

劉慈欣：國運盛則文運盛！中國現在最強的感覺是未來感

《華聞快遞》天府新區：打造為民新樂園 詮釋城市新內涵

澳洲撤居留權　大陸富豪黃向墨：一個中國符合當地法律

影／騙不怕！網戀被放鴿子　30歲陸女搭一天一夜車沒錢回家

盼共商合作發展大計！習近平祝賀非盟第31屆首腦會議召開

大陸狠打地下錢莊！違法所得10萬以上「情節嚴重」開鍘

崔天凱：將兩國競爭解讀為零和遊戲　對中美關係傷害很大

湖南驚傳非洲豬瘟案例　上百頭豬隻死亡

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

快訊／受機師罷工波及　華航明飛海口、廈門航班取消

中美貿易戰 中國留美理科學生進退兩難

劉慈欣：國運盛則文運盛！中國現在最強的感覺是未來感

《華聞快遞》天府新區：打造為民新樂園 詮釋城市新內涵

澳洲撤居留權　大陸富豪黃向墨：一個中國符合當地法律

影／騙不怕！網戀被放鴿子　30歲陸女搭一天一夜車沒錢回家

盼共商合作發展大計！習近平祝賀非盟第31屆首腦會議召開

大陸狠打地下錢莊！違法所得10萬以上「情節嚴重」開鍘

崔天凱：將兩國競爭解讀為零和遊戲　對中美關係傷害很大

湖南驚傳非洲豬瘟案例　上百頭豬隻死亡

《萬象物語》春節活動開跑　龐SP、荷絲緹雅SP賦魂活動登場

春節連假六福村破10萬人次　加碼40歲壽星、結婚40周年免費入園

創意慶祝情人節　動物園募集「前任的名字」為最毒蛇命名

情場得意、財運大好　2019總能事半功倍的5個生肖！

在地人推薦美濃超便宜冰果室！吃冰也吃進滿滿懷舊味

團團「射後不理」爽獨居　圓圓成「單親媽」顧圓仔

特／腿庫妹追夢故事，越胖越紅！　「我是凡凡，我姓焦」

手遊《仙境傳說》與《福音戰士》合作　碇真嗣、綾波零全出列

快訊／受機師罷工波及　華航明飛海口、廈門航班取消

台中大雅出口3車追撞回堵1km　高公局連假最終日國道北上一路綠燈

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

大陸熱門新聞

甜美校花網紅　電翻網友「被美哭..

金屬管穿喉灌2kg飼料養「肥美..

告白失敗　宅男減36公斤放生心..

陸賀歲片迎來「史上最慘烈」之爭..

綠茶婊Top5星座出爐！

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

4月底前要換要快！　第四套人民..

南京出土600年前「貓奴」公主..

四億陸客過年出國旅遊　不愛「血..

陸《流浪地球》票房破10億　科..

中國駐美使館發「重要通知」　點..

只有共產黨能救地球！　《流浪地..

女兒變醜　做完親子鑑定他很愧疚

黑熊養到百公斤！老婦自首：養不..

更多熱門

相關新聞

《華聞快遞》10日大陸迎返京高峰

今年河北省將依托京津風沙源治理、三北防護林等國家重點生態工程，以「兩山」（太行山、燕山）、“兩翼”（張北地區、雄安新區）、「三環」（環首都、環城市、環村鎮）、「四沿」（沿壩、沿海、沿路、沿河）為主攻方向，重點實施綠化工程，今年全省將完成營造林770萬畝，森林覆蓋率將達到35%，加快草原生態修復，力爭草原綜合植被蓋度達到72%以上。

華聞快遞／北京男散播「碎屍入餃」假消息被補

華聞快遞／上海新興「免疫球蛋白」召回

華聞快遞／福建推舉措保障台胞台企

華聞快遞／春節廣東推3千多項特色活動

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

人死後血液沉澱　分散全身變屍體

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回應讓網笑翻

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

「反對機師罷工」地勤集結赴交部抗議

恭喜！陳意涵生了　兒子名字曝光

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

好市多地位動搖！網推這家免年費

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面