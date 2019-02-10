《華聞快遞》天府新區：打造為民新樂園 詮釋城市新內涵

▲天府新區。（圖／成都新區）

《四川》天府新區：打造為民新樂園 詮釋城市新內涵

一年來，天府新區努力打造新的增長極，建設內陸開放經濟高地，在公園城市建設、產業發展、民生福祉等方面積極有為，目前，興隆湖部分水質已達地表水Ⅲ類標準。在這個擁有開闊水域的生態湖泊周圍，已然形成獨具特色的濱湖游憩休閑參觀區。（人民網）

《重慶》重慶全流程嚴管「採礦」行為 自然保護區內礦權全退出

重慶市探索建立礦產資源勘查開採領域「閉環管理」全流程監管模式，形成持續嚴厲打擊非法違法開採行為的高壓態勢，並按期完成了2018年自然保護區礦業權全部退出的目標任務。（新華社）

《山東》濟南科創板上市掛牌企業一次性補助人民幣600萬元

濟南市政府近日出台《濟南市加快現代金融產業發展若干扶持政策》，拿出「真金白銀」扶持企業上市掛牌和直接融資，其中對在上海證券交易所科創板上市掛牌的企業一次性補助600萬元（約新台幣2700萬元）。（新華社）

《雲南》大理海東森林火災有效控制 部分地段仍存煙點

海東鎮文筆村委會後山在9日14時25分左右發生森林火災。接報後，大理市森林防火指揮部迅速啟動應急預案，調集轄區內專業撲火力量，趕赴火場開展撲救工作。經初步調查，起火原因為高壓電線線路碰火引發，無人員傷亡報告，經一夜奮戰，發生在大理州大理市海東鎮的森林火災得到有效控制，但部分地段還存有煙點。（中新社）

▲大理海東森林火災現場。（圖／翻攝自《中新社》）

《安徽》岳武高速安徽安慶段發生23輛車多點相撞 致5死4傷

岳武高速下行線安慶段44KM處於10日5時12分發生23輛車多點相撞事故，造成現場4人死亡，1人經搶救無效死亡，4人受傷（無生命危險）。目前，事故現場已清理完畢，道路交通恢復，事故正在進一步調查處理之中。（中新社）

《福建》福州深入推進審批服務便民化 今年試行「全城通辦」

為方便市民就近辦事，福州市將公共服務下沉，在100個村（社區）試點政務服務事項社區綜合受理，首批布設的自助終端機目前可辦理23個部門的94個事項。市市民服務中心還組建「流動視窗」服務工作組，每月組織社保、醫保、公積金、公證處等視窗走進社區開展服務。今年，幅洲市行政（市民）服務中心將試行「全城通辦」服務，打通行政審批層級、消除審批地域界限，在不改變審批權力主體的前提下，方便企業和群眾就近選擇任一行政服務中心視窗受理審批事項。（人民網）

《北京》大陸登記社會組織超過81萬 成脫貧攻堅重要力量

大陸民政部社會組織管理局數據顯示，截至2月9日，全國社會組織數據系統顯示全國登記社會組織已超過81.6萬個，其中民政部登記社會組織2300個。相關負責人表示，隨著我國社會組織快速發展，社會組織參與脫貧攻堅的力度也越來越大，已成為一支推動脫貧攻堅的重要力量。（新華社）

《黑龍江》黑龍江省畜禽養殖廢棄物綜合利用率超過70%

黑龍江全省去年畜禽養殖廢棄物資源化綜合利用率達到72.9%，超額完成了68%的年度任務目標。規模養殖場設施裝備配套率由2017年的46.5%提高到76.6%，超額完成了70%的年度任務目標。該省以糞污「源頭減量、過程式控制制、末端利用」為治理路徑，爭取中央財政資金2.2億元，支持5個畜禽糞污資源化利用整縣推進項目，大力推進畜禽規模場糞污設施改造，引導社會資本參與糞污處理等公益性事業投資和運營。（人民網）

▲黑龍江省大興安嶺雲海。（圖／CFP）