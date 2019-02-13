24歲菜鳥駕駛買新車初體驗　「油門當煞車」撞翻醫院前14輛機車　

記者黃孟珍／苗栗報導

一輛白色自小客車12日下午5時許衝進苗栗市協和醫院的騎樓，駕駛疑似迴轉不慎，將停在騎樓內14輛機車全部撞倒，由於撞擊力道猛烈，宛如保齡球瓶般四散，現場一片狼藉，幸好騎樓內沒有民眾，小客車駕駛也未受傷，車頭輕微損毀。

▲一輛白色自小客車疑迴轉不慎，衝進醫院騎樓，撞倒14輛機車，宛如保齡球瓶般全倒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據附近民眾指出，12日下午5時許，正值下班人潮最多的時候，小客車衝進騎樓內時發生巨大聲響，醫院內看診的病患紛紛跑出來一探究竟；醫院監視器也清楚看到陳姓男子（24歲），所駕駛的白色自小客車，在迴轉後直衝騎樓撞倒一片機車。

據陳姓駕駛表示，自從考上駕照後，還沒上過路；好不容易買了一輛新車想要代步，卻在醫院門口要迴轉時，前方出現了一台車，因為一時緊張，油門當煞車踩，才發生了這意外。被害車主更無奈的說：才剛買的新車就被撞爛，要怎麼修啊？

警方獲報後到場處理，也對陳男施行酒測，酒測值為零，初步研判為不熟悉操控而釀禍，至於這14輛機車毀損部分，後續賠償還要進一步再統計釐清。

▲小客車衝撞後發生巨大聲響，醫院內的民眾紛紛跑出來一探究竟。（圖／記者黃孟珍翻攝）



出版時間10：06

更新時間13：45