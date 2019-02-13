「網約護士」到你家　京津滬等6省市開始執行

▲陸6省市開始進行「互聯網+護理服務」試點。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

大陸國家衛生健康委員會12日發布《「互聯網+護理服務」試點工作方案》，確定在北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省等6個省市進行該方案試點，執行時間為2019年2月至12月。對此，網友紛紛表示，「安全隱憂大」、「擔心護士安危」。

據《新京報》報導，該方案將重點服務高齡或失能老年人、康復期患者以及終末期患者等行動不便的人群，提供慢病管理、康復管理、專項護理、健康教育、安寧療護等；試點醫療機構在提供「互聯網+護理服務」前對申請者進行首診，對疾病情況、健康需求等進行評估，若合乎該服務資格，就可派出具備相應資質和技術能力的護士提供相關服務。

報導指出，「網約護士」須為實體醫療機構註冊護士，且應當具備5年以上的臨床護理工作經驗和護師以上技術職稱，能夠在全中國的護士電子註冊系統中查詢。此方案也鼓勵試點醫療機構透過人臉辨識等人體特徵識別技術加強護士管理，配備護理紀錄儀，對於有違反相關法律法規、不良職業行為紀錄的護士應建立退出機制。

大陸國家統計局指出，截至2017年底，中國60歲及以上人口數為2.4億人，占總人口的17.3%；患有慢性病的老年人有1.5億人，占老年人總數的65%，失能、半失能的老年人4000萬左右；失能、高齡、空巢老人的增多，使老年人對上門護理服務的需求激增。

對於此方案，網友也紛紛表示對護士安危的擔憂，期望此方案能夠順利、高效、安全的進行。