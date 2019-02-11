空運松露、蟲草花來台！　「舌尖上的雲南」美食展登場

▲雲南特色小吃過橋米線。（圖／主辦方提供）

記者曾俊豪／綜合報導

今年的「七彩雲南・相約台灣」文化交流活動，除了有藝文演出之外，美食也是活動重點。雲南省餐飲與美食協會特地從昆明空運食材，舉辦「舌尖上的雲南」飲食文化展，找來十位滇菜大廚來台灣，為台灣民眾帶來獨具雲南特色的美食和文化。

來自基隆、先前曾去過雲南的賴雅婷一眼就認出「過橋米線」這道招牌小吃，她表示，自己利用過年到佛光山走醜，沒想到還能體驗到道地的雲南美食，知道其背後的故事，再透過這些故事瞭解到一些雲南的傳統文化。

大陸著名滇菜大師楔煒指出，雲南特色美食文化節活動從2月4日舉辦到14日，主辦方將通過實物、視頻、圖片等方式展出雲南飲食文化發展歷程、雲南少數民族飲食文化、雲南特色食材和雲南的綠色食品。

他提到，為了今年活動，特地從昆明帶很多原材料，包括松茸、松露、蟲草花、羊肚菌等雲南野生菌乾貨，除了過橋米線、菌菇撈飯、豆花米線，還準備各地州很有特色的小吃小點，「收到民眾的反饋非常好，大家都蠻喜歡，也給了我們很多鼓勵」。

雲南省餐飲與美食行業協會楊竹晶則提到，出行前，中國滇菜研發中心專門針對本次「七彩雲南·相約台灣」文化交流活動研發、設計了以雲南山珍為主的菜品。

第二屆「七彩雲南·相約台灣」文化交流活動是由雲南省海峽兩岸交流促進會、雲南省文聯、台灣佛光山佛陀紀念館共同舉辦，除了有藝文演出、美食展覽之外，農曆春節期間還舉辦美術書法攝影藝術展，從各種文化領域推行兩岸交流。

▲著名滇菜大師楔煒（左二）介紹雲南美食。（圖／主辦方提供）