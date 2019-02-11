　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

空運松露、蟲草花來台！　「舌尖上的雲南」美食展登場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼雲南美食。（圖／主辦方提供）

▲雲南特色小吃過橋米線。（圖／主辦方提供）

記者曾俊豪／綜合報導

今年的「七彩雲南・相約台灣」文化交流活動，除了有藝文演出之外，美食也是活動重點。雲南省餐飲與美食協會特地從昆明空運食材，舉辦「舌尖上的雲南」飲食文化展，找來十位滇菜大廚來台灣，為台灣民眾帶來獨具雲南特色的美食和文化。

來自基隆、先前曾去過雲南的賴雅婷一眼就認出「過橋米線」這道招牌小吃，她表示，自己利用過年到佛光山走醜，沒想到還能體驗到道地的雲南美食，知道其背後的故事，再透過這些故事瞭解到一些雲南的傳統文化。

大陸著名滇菜大師楔煒指出，雲南特色美食文化節活動從2月4日舉辦到14日，主辦方將通過實物、視頻、圖片等方式展出雲南飲食文化發展歷程、雲南少數民族飲食文化、雲南特色食材和雲南的綠色食品。

他提到，為了今年活動，特地從昆明帶很多原材料，包括松茸、松露、蟲草花、羊肚菌等雲南野生菌乾貨，除了過橋米線、菌菇撈飯、豆花米線，還準備各地州很有特色的小吃小點，「收到民眾的反饋非常好，大家都蠻喜歡，也給了我們很多鼓勵」。

雲南省餐飲與美食行業協會楊竹晶則提到，出行前，中國滇菜研發中心專門針對本次「七彩雲南·相約台灣」文化交流活動研發、設計了以雲南山珍為主的菜品。

第二屆「七彩雲南·相約台灣」文化交流活動是由雲南省海峽兩岸交流促進會、雲南省文聯、台灣佛光山佛陀紀念館共同舉辦，除了有藝文演出、美食展覽之外，農曆春節期間還舉辦美術書法攝影藝術展，從各種文化領域推行兩岸交流。

▲▼雲南美食。（圖／主辦方提供）

▲著名滇菜大師楔煒（左二）介紹雲南美食。（圖／主辦方提供）

ET快訊
阿翔親送兒子上學…一到校門秒崩潰！老婆：怕他把我休了
快訊／全台50家工會怒圍松機「挺機師罷工！」轟華航打壓
高雄人轉職問「台北6萬vs.高雄4萬」？網勸：前者買不到未來

關鍵字：舌尖上的雲南,美食,兩岸文化交流,滇菜

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸股收盤開門紅　滬指漲逾1%深成指漲3%

影／過完年..活雞＋生豬「猛塞後車箱」　遊子家鄉味淹沒行李

博物館主打「熊貓展」 　重慶春節遊客4700萬 、旅遊收入824億

愛睏、沒精神不想上班？　「節後綜合症」正值流行期

空運松露、蟲草花來台！　「舌尖上的雲南」美食展登場

雲南文藝表演登佛光山　25少數民族風情一次看夠

「雲茶聯盟」文化交流　18日邀兩岸青年以茶會友　

受「習五點」壓力籠罩　春節聯誼台商閉口不談

陸春節消費首破1兆　網路、觀影、旅遊等新興消費成亮點

影／菸頭丟窗外卻飛回大腿上⋯駕駛嚇壞「S型狂撞」護欄　網直呼療癒

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

旗津烤鳳螺一盤500「被當盤子騙」 網求韓國瑜制裁...店家暴怒打臉！

恭喜！陳意涵生了　 水瓶座兒子名字曝光

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

陸股收盤開門紅　滬指漲逾1%深成指漲3%

影／過完年..活雞＋生豬「猛塞後車箱」　遊子家鄉味淹沒行李

博物館主打「熊貓展」 　重慶春節遊客4700萬 、旅遊收入824億

愛睏、沒精神不想上班？　「節後綜合症」正值流行期

空運松露、蟲草花來台！　「舌尖上的雲南」美食展登場

雲南文藝表演登佛光山　25少數民族風情一次看夠

「雲茶聯盟」文化交流　18日邀兩岸青年以茶會友　

受「習五點」壓力籠罩　春節聯誼台商閉口不談

陸春節消費首破1兆　網路、觀影、旅遊等新興消費成亮點

影／菸頭丟窗外卻飛回大腿上⋯駕駛嚇壞「S型狂撞」護欄　網直呼療癒

公廁馬桶炸裂「分兩段」　竹縣環保局怒PO慘照緝凶

卸任後首度接受專訪　賴清德新年三願望：讀書、睡覺、釣魚

里約奧運桌球銅牌水谷隼讚新人輩出：已做好準備無緣東京

警尋回失智翁　溫馨叮嚀膝蓋疑似跌倒受傷民感動

槍擊小黃運將帶槍廟裡拜拜　見警腿軟發抖：我想要自首

「冤枉啊大人！我只是插花」　警察：插花也是賭博

到男友家吃飯！未來婆婆狂吼「水槽髒碗全洗光」　她傻眼：都幫洗衣服了

國道撞護欄下車查看　男慘遭多車輾斃身首異處！女伴嚇到無法筆錄

新人結婚喜餅辦桌花費不到4萬元　職業媒人公：實在有夠讚

大聯盟預測開幕名單　林子偉沒卡到位

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

大陸熱門新聞

18位同事只包1紅包　新娘氣炸

大陸最高基本月薪10623台幣

南京出土600年前「貓奴」公主..

兩岸互批積累「相罵本」　小英台..

春節期間　陸共4.15億人次出..

國台辦稱張小月「女士」　姚人多..

傳陸賣遼寧艦　專家：不可能

影／港媒重磅披露　遼寧艦或進行..

女童失足　墜大熊貓飼養池

2妹強抱模型豬回家　大叔苦纏3..

《流浪地球》歐美朋友看嘸　導演..

華為佈局歐洲多年美難抵制

綠茶婊Top5星座出爐！

《流浪地球》票房衝百億！萬達中..

更多熱門

相關新聞

雲南少數民族來台 文藝演出一次看夠

第二屆「七彩雲南・相約台灣」文化交流系列活動中，以「孔雀開屏•諸事吉祥」為主題的文藝表演已於2月5日在佛光山和台灣民眾見面，每天兩場演出，一直持續到2月14日。此外，演出團隊還將在南投縣舉辦的兩場燈會專場上演出。

美網紅狂讚台灣7-11美食！網：看完好恨...

武廟美食報乎你知　趙天麟助理狂嗑臭豆腐

基隆美食風華　宋瑋莉盼再度偉大

茹絲葵、教父2選1！他推這間：不要點套餐

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

70歲阿公吼讓座！癌女心痛：剛結束化療

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲門：她詐騙被通緝

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

媽沒敲門進房亂摸亂親　高二兒做了決定

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「30年前的林志玲」　挺華航反罷工

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智商不足

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

美飛行員駕F-22叛逃下場？外媒解密

想和男友過耶誕！她偷Line主管下場慘

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

富商強吻女藝人　「有親就爛嘴」被認證

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面