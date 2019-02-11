韓國會議長稱「天皇應向慰安婦謝罪」　日外長怒嗆：小心說話

▲南韓國會議長受外媒專訪時表示，只要明仁天皇在退位前親自向慰安婦道歉，日韓間的矛盾便能迎刃而解。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合外電報導

南韓國會議長文喜相日前接受《彭博社》專訪時稱，日本如果想要徹地化解與南韓仇恨，應該由日本天皇以「罪人之子」的身分，親自向慰安婦受害者道歉，此話一出，引發日本輿論嚴重反彈。而正在菲律賓出訪的日本外相河野太郎10日表示，希望文喜相「注意發言」。

根據《共同社》報導，文喜相在接受《彭博社》專訪時語出驚人表示，日韓兩國對於日本統治朝鮮半島時期的許多做法，至今仍有相當大的矛盾，如果日本真的想要解決長久以來的衝突，明仁天皇應該在4月底正式退位以前，以「戰爭主犯之子」的身分，握著高齡慰安婦奶奶的手，親自謝罪，整件事才能畫下句點。

對此，正在菲律賓南部出訪的河野太郎則告知記者團，對於慰安婦議題，日本與南韓已經達成「完整、最終且不可逆的協議」，連南韓政府都沒有特別提出再交涉要求，希望文喜相議長能夠「對相關議題有確切認知後，再進行發言。」暗指文喜相要「小心說話」。報導刊出後，南韓政府曾經做出聲明澄清，《彭博社》報導文喜相的發言與當初本人意圖不同，試圖解圍。

根據《韓國日報》與《讀賣新聞》2018年7月所做的聯合調查顯示，有超過90%的南韓民眾認為，日本仍須針對慰安婦議題正式謝罪，而日本則僅有8%民眾認為需要再度對此事發表聲明。事實上，明仁天皇曾在1990年對於日本統治朝鮮半島一事表示「深切遺憾」，但並未針對慰安婦一事，因此許多南韓民眾無法接受。