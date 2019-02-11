男約會全身穿UNIQLO！她「瞬間失望又沮喪」...兩派網友戰翻

▲ 第一次約會男伴穿一身「UNIQLO」，讓女網友相當反感 。（圖／翻攝自「UNIQLO」官網）

國際中心／綜合報導

約會時要穿什麼可說是一門重要的學問，有些「NG」穿搭很可能會讓邀約對象有不好的第一印象。一名日本女網友就在網路上發文抱怨，自己與心儀男性的第一次約會時，他竟然穿著一身「UNIQLO」赴約，讓她瞬間期待感全無，失望透頂。日媒特地針對此事進行問卷調查，結果竟然顯示，年紀越大的女性，越無法接受男伴穿「UNIQLO」、「H&M」、「無印良品」等平價品牌的服飾約會。

據《今日日本》報導，這名女網友在「Girls Channel」論壇上發表了一篇名為「第一次約會時穿便宜的服裝，這樣是好的嗎？」的文章。她提到，昨天是自己與心儀的男生的第一次約會，本來充滿了期待，不過就在2人來到咖啡廳，對方脫掉外套後，她卻發覺那個男生全身穿的竟然都是「UNIQLO」的衣服」，皮鞋看起來也像是價格便宜的那種，就連外套也是「H&M」的，讓她瞬間感到既失望又沮喪，「其實也不是要求對方的行頭有多貴，但總是會希望他能至少穿的再好一點。大家也都不會想要第一次約會的時候，對象穿著這種休閒時尚就赴約吧！」





▲網友認為，「UNIQLO」的衣服適合在家穿，外出穿反而有點尷尬 。（圖／翻攝自維基百科）

這篇文章引起網友討論，不少人直呼「約會這樣穿真的會讓人心情不好」、「我也是很不喜歡！如果對方是因為沒錢才會穿UNIQLO，那反而會更加反感」、「UNIQLO 的衣服在家穿其實還不錯，甚至還會覺得很可愛，不過外出穿就有點尷尬了」。

但也有很多網友表示，「只要穿的乾淨、整齊，穿什麼品牌根本沒那麼重要。」、「你是哪位？憑什麼從品牌來判斷一個人的好壞」、「所以你就是想要跟一身香奈兒的人約會嘛」、「UNIQLO跟H&M又怎麼了，我覺得價格親民、流行又好穿啊！」

對此，日媒《日本集合》隨即針對800名日本女性進行訪問，結果發現，超過半數的女性都可接受對象穿著「平價品牌」。不過，相對於20歲女性有高達68.7%的接受度，那些50、60歲的年長女性卻僅有38%及30.7%的接受度，這也顯示隨著年齡的增長，越成熟的女性，越無法忍受與一身「UNIQLO」的男性談戀愛。

▲ 年紀越大的女性，越無法接受與身穿「平價服飾」的人約會。（圖／翻攝自しらべぇ推特）