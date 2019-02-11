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過年吵架夫負氣出走　妻子想不開「燒棉被」整間屋子燒起來

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▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗後龍一間透天厝驚傳火警，疑似夫妻吵架後妻子想不開縱火，妻一度失去意識，所幸經急救後恢復心跳 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮一間透天厝，11日近中午時發生火警，一名盧姓婦人（65歲）疑似過年與先生吵架，自己在2樓臥室內點燃棉被尋短，但濃煙嗆到婦人受不了大聲呼救，樓下員工趕忙報警，消防人員抵達後救出婦人，但已失去意識，幸好送醫後恢復呼吸心跳，火勢則在半小時後撲滅，詳細起火原因還有待調查。

▲▼2樓臥室全都付之一炬，連櫥櫃都燒個精光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼2樓臥室全都付之一炬，連櫥櫃都燒個精光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

廣告社員工向警方表示，老闆大年初三時就不知去向，老闆娘整天鬱鬱寡歡，中午以為老闆娘吃了安眠藥在房間休息，沒想到房間突然起火燃燒，火勢猛烈一發不可收拾，根本無法救人，就趕忙通報消防隊，直到消防隊員前往撲滅火勢，才把人救出，一度失去生命跡象，幸好送醫急救後回復呼吸、心跳。警方初步調查後，不排除盧姓婦人因為吵架後想不開縱火，但詳細原因仍須進一步調查。

▲消防隊員趕緊將失去意識的婦人送醫，所幸急救後恢復心跳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲消防隊員趕緊將失去意識的婦人送醫，所幸急救後恢復心跳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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關鍵字：後龍,廣告社,縱火

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