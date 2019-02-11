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Pixel Watch有譜　Google Careers釋職缺

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▲Google展示更聰明、更省電的Wear OS 力拼Apple Watch。（圖／記者洪聖壹攝）

▲收購技術、釋出職缺，Google推出Pixel Watch有望。（圖／記者洪聖壹攝）

記者邱倢芯／綜合報導

先前一直有傳聞指出，Google會於2018年中時推出其旗艦款手錶Pixel Watch，後來事實證明Google並沒有推出相關產品；不過，在幾天前Google Careers上突然釋出了負責穿戴式裝置的相關職缺，似乎意味著Pixel Watch即將問世。

在Google Careers上所釋出的職缺為負責穿戴裝置部門副總，且在說明中指出此一職位將與Google硬體領導團隊合作，可負責所有Google穿戴式產品的設計、開發、出售等。

事實上，Google要推出Pixel Watch產品並非空穴來風，因為先前該公司早就已經收購了知名品牌Fossil尚未公開的穿戴式技術，再加上此次Google釋出的相關職缺，可以推測出該公司對於推出Pixel Watch的態度相當認真。

雖然在消息傳開後，Google Careers已經將此一職缺下架，不過消費者們仍可期待Pixel Watch的到來。話雖如此，就目前的時程及Google Wear OS研發總監曾指出，Google的手錶產品有可能得等到2019年秋季時，才有機會問世。

▼Google釋出穿戴式裝置相關職缺。（圖／翻攝自Google Careers網頁）

▲▼Google Careers釋出穿戴式裝置相關職缺。（圖／翻攝自Google Careers網頁）

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關鍵字：Pixel Watch,Google Careers,Google

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