受「習五點」壓力籠罩　春節聯誼台商閉口不談

▲2019大陸台商春節聯誼酒會今於圓山飯店登場。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡浩祥／台北報導

2019大陸台商春節聯誼今（11日）在圓山飯店登場。有關與會情況，海基會發言人管安露表示，與會台商協會成員約250位，現任、榮譽會長出席人數超過100位，近年最多；至於台商是否有反映「習五點」壓力？她表示，台商們都不太談論。

今年初，北京拋出對台「習五點」，敲定「一國兩制」台灣方案，引發蔡政府全面反彈。讓出席這場開春大型兩岸活動的台商們，有著不小壓力。

管安露表示，本次活動，珠海、澳門台商會長，還有北京台資企業協會榮譽理事長謝坤宗皆出席與會，台商會長們與總統蔡英文互動熱絡。

▲珠海台商協會會長葉飛呈。（圖／記者湯興漢攝）

不過，就台商返台投資意願，管安露指出，近年來，國際經貿情勢的改變，促成台商選擇回台投資；被問及台中、高雄也在大力招攬台商，她表示，「大方向是一致的」。

有關經濟部協助台商返台的門檻過高，珠海台商協會會長葉飛呈說，中美貿易戰已讓台商在大陸沒有利潤，因此希望政府能協助台商回台，並解決土地、缺工、缺水、缺電等問題，政府能積極解決，相信很多台商會回流。

葉飛則表示，希望兩岸能夠和平發展，非常非常期盼海基、海協兩會能夠互動，各地台商協會會長都兼具與當地溝通與橋樑任務，很多問題都能夠解決，因此現在問題不是很多，也不是很麻煩。