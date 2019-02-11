兩岸互批積累「相罵本」　小英台商春節聯誼對大陸恐沒「好話」

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡浩祥／台北報導

大陸台商春節聯誼今登場，總統蔡英文發表開春首次兩岸談話。今年初北京拋出對台「習五條」以來，蔡政府悍拒不說，外交部長吳釗燮在推特痛批北京，陸委會、國台辦農曆年前更是持續互罵。外界普遍，兩岸「相罵本」不斷累積，估計蔡恐怕也是沒什麼好話。

海基會與陸委會、經濟部及全國工業總會、商總將於11日上午在圓山飯店聯合舉辦「2019大陸台商春節聯誼活動」。本次活動主題為「金豬報喜．歡迎回家」。

每逢三節，海基會都會舉辦台商聯誼活動，三節台商聯誼活動的定位中，春節的主軸就是「團聚」，端午節則是反映問題；中秋節為考察地方、投資台灣。

▲外交部長吳釗燮在推特上多次與北京開嗆。（合成圖／翻攝外教部推特、記者屠惠剛攝）

據悉，今年春節聯誼，大陸台商參與人數雖有超出預期，但台企聯現任會長及北京、上海、廣州、深圳等指標性省市台協會長，仍婉拒出席。

兩岸政策協會秘書長王智盛受訪表示，今年初，自北京拋出對台「習五點」以來，蔡政府由上而下的強硬表態，兩岸氛圍可說是越來越差，面對開春首場兩岸談話，蔡英文估計不會有什麼「好話」。

▲北京宣布「習五點」後，大陸涉台方針會更加明確、具體。（圖／翻攝自新華社）

王智盛指出，北京宣布「習五點」後，大陸涉台方針會更加明確、具體，可預見陸委會、國台辦檯面上持續叫罵情況不會改變，北京仍會繼續落實「習五點」。

不少台商則表示，現在兩岸氛圍可說是越來越差，尤其「習五點」後，蔡政府擺出的強硬姿態，感覺「沒什麼好說的」。