　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新年開工吸台商回流　業界建言：政院和地方要相配合

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華邦電子高雄動土典禮。（圖／業者提供）

▲華邦電子去年在高雄舉辦新投資晶圓廠的動土典禮。（圖／業者提供）

記者陳政錄／台北報導

中美貿易爭端爆發後，蔡政府力主台商回流投資，預計也將成為台商春節聯誼時的溝通重點。對此工商界代表提出建言，認為應進行稅制改革、建構妥善的能源政策等，行政院和地方政府在政策上也應相互配合，才能達到效果。

每年春節後由海基會舉辦的台商春節聯誼活動，由於總統多將與會出席，成為兩岸各界的關注焦點，綜合最近幾次活動內容以及近期政策走向，力邀台商鮭魚返鄉、回流投資，預計也將是本次的溝通重點。

▲▼工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者陳政錄攝）

▲工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者陳政錄攝）

工商協進會理事長林伯豐坦言，企業投資一般會做五到十年的長期計劃考量，或至少能夠看清楚兩年後的市場走向，由於中美貿易爭端，「現在半年都很難看到」，因此許多在陸台商近年均有暫緩投資，或移往海外的打算。

但對於台商是否真的有意願回流，林伯豐直言，台灣不只有經濟問題，還有政治問題，或許更加複雜，建議政府在改善兩岸關係的同時，也盡速改善投資環境，才能達到效果。

商業總會理事長賴正鎰認為，政府對於台商回流的相關政策配套應更加完善，包含土地、能源政策、法規限制等，譬如政府主張「天然氣占比50%、燃煤30%、再生能源20%」，但考量可行性和電價，仍不應全面廢核，應保有一定的核能發電比例。

▲▼商業總會理事長賴正鎰。（圖／記者陳政錄攝）

▲商業總會理事長賴正鎰。（圖／記者陳政錄攝）

林伯豐指出，除解決五缺，台灣的稅制改革也要加速推動，譬如台商匯回台灣的資金，還需先計算海外所得課稅，且被稱為企業成長「懲罰稅」的「保留盈餘稅」也應修改，才有助於台商願意回台投資。

針對高雄等縣市提出拚經濟、拉投資的主張，林伯豐也提到，高雄是很好的地方，有工業區、有港口，但實際的政策執行上，還須中央行政院與地方之間的相互配合，才能順利。

ET快訊
好市多必買「4大天王+超值神物」曝光！網讚：繼續繳會費
即／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！「封麥演唱會」中斷跑下台
大樂透一人獨得2.04億元！初四獎落新北蘆洲
初四大樂透「頭獎2.1億」號碼出爐！145組大紅包等你兌

關鍵字：台商,鮭魚返鄉,海基會,林伯豐,賴正鎰,工商協進會,商業總會,台商春節聯誼

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新年開工吸台商回流　業界建言：政院和地方要相配合

進酒店就「嚇尿」！兵馬俑瞪眼排排站、浴室陪洗澡　網紅：踏馬怎睡？

台灣第一類醫療器械可從平潭登陸　備案程序在福建就能完成

廈門台商向台青招手　今年將提供2200個職位

科幻的定義？　新華國際時評：好的科幻作品「仍然聚焦於人」

綠茶婊Top5星座！　這閨蜜會「半夜爬上妳的男友床」

影／2300萬「邁巴赫」撞勞斯萊斯　波神彭丹「下車加好友」超展開

華聞快遞／大陸全國鐵路客流量持續攀升　預計運送回程旅客998萬人

車禍奪去左手！　他勇奪鐵人三項冠軍、拉弦樂「欣賞不完美的自己」

港珠澳大橋人潮破紀錄　初三出入境人次近16萬！

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

與伴侶爭吵、生活被瑣事填滿　新手媽記錄女人產後心路歷程

為了做自己！辭職當街拍攝影師　「完成夢想...是一件很奢侈的事」

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

華航機師來真的！交檢定證 = 罷工　松山已收超過20份 結束時間看資方

怒控華航「最硬斗董座」違法亂紀！　空服員工會聲援罷工：何煖軒下台

太累！才剛執勤完就趕來挺罷工　華航機師突倒地「我剛睡著」

新年開工吸台商回流　業界建言：政院和地方要相配合

進酒店就「嚇尿」！兵馬俑瞪眼排排站、浴室陪洗澡　網紅：踏馬怎睡？

台灣第一類醫療器械可從平潭登陸　備案程序在福建就能完成

廈門台商向台青招手　今年將提供2200個職位

科幻的定義？　新華國際時評：好的科幻作品「仍然聚焦於人」

綠茶婊Top5星座！　這閨蜜會「半夜爬上妳的男友床」

影／2300萬「邁巴赫」撞勞斯萊斯　波神彭丹「下車加好友」超展開

華聞快遞／大陸全國鐵路客流量持續攀升　預計運送回程旅客998萬人

車禍奪去左手！　他勇奪鐵人三項冠軍、拉弦樂「欣賞不完美的自己」

港珠澳大橋人潮破紀錄　初三出入境人次近16萬！

懷念！10年前「蒸的大亨堡」無敵好吃　網淚憶：吃起來有澎鬆感

設有無人炮塔　俄T-14「阿瑪塔」坦克研發完畢今年開始檢測

獨／680萬再入住永和　RUBY：有美食之外、人情味更美

地獄朝鮮！　韓國財團經濟體釀88世代「七棄」悲歌

SBL明星賽／本土洋將威力依舊　蔡文誠紮實出擊

SBL明星賽／最大咖洋將梅奧　神射領銜白武士飆分

福斯「金龜車沙灘電動版」預告曝光　日內瓦車展亮相

「後詹皇時代」　東區列強軍備競賽爭東冠

嚴重大傷復原路漫長　星海哥需要多點時間適應

全球最高薪女CEO年賺105億　靠Bet365賺鈔票疊起來可超越101

大陸熱門新聞

綠茶婊Top5星座出爐！

告白失敗　宅男減36公斤放生心..

黑熊養到百公斤！老婦自首：養不..

邁巴赫撞勞斯萊斯　波神彭丹下車..

最正富2代半年交出500億營收..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

德國官員：5G建設決定不排除華..

故宮口紅實品被狠批：土得無微不..

中國過期疫苗　外交部：台可幫忙

兵馬俑瞪眼排排站！網紅：這怎睡

華南虎臨滅絕！陸將DNA射到太..

港珠澳大橋初三出入境人數近16..

5渣男逼女友賣淫 一天接客2..

過年走親訪友40％↑男性想見初..

更多熱門

相關新聞

廈門台商向台徵才　今年提供2200職位

福建廈門市由於地理位置，是許多台灣人到大陸就業、創業的熱門選項之一。廈門台商協會會長吳家瑩日前表示，協會今年將組織廈門台企繼續到台灣徵才，計劃提供2200個職位，涵蓋製造業、服務業、餐飲業、IT業、文創企業等，囊括從百萬年薪技術專才到基層操作職員的各層次人才。

陸新版個稅法　陸委會：注意風險

邀台商回娘家　陸委會一條鞭服務

台旅行團上海車禍1死9傷　蔡英文不捨

湖北孝感推惠台22條　促台商就業

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

好市多必買四天王還有最超值神物

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

快訊／謝和弦「入院治療」通告全暫停！

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

《跑男7》爆大換血！4人退出「加入2韓團偶像」

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視」

即／初四大樂透號碼出爐！145組大紅包等你兌

足球巧克力真名曝光　網友好驚訝

小偷摸黑上床戰　人妻：比老公久

即／大樂透一人獨得2.04億元！初四獎落新北蘆洲

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

與伴侶爭吵、生活被瑣事填滿　新手媽記錄女人產後心路歷程

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面