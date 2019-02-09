新年開工吸台商回流　業界建言：政院和地方要相配合

▲華邦電子去年在高雄舉辦新投資晶圓廠的動土典禮。（圖／業者提供）

記者陳政錄／台北報導

中美貿易爭端爆發後，蔡政府力主台商回流投資，預計也將成為台商春節聯誼時的溝通重點。對此工商界代表提出建言，認為應進行稅制改革、建構妥善的能源政策等，行政院和地方政府在政策上也應相互配合，才能達到效果。

每年春節後由海基會舉辦的台商春節聯誼活動，由於總統多將與會出席，成為兩岸各界的關注焦點，綜合最近幾次活動內容以及近期政策走向，力邀台商鮭魚返鄉、回流投資，預計也將是本次的溝通重點。

▲工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者陳政錄攝）

工商協進會理事長林伯豐坦言，企業投資一般會做五到十年的長期計劃考量，或至少能夠看清楚兩年後的市場走向，由於中美貿易爭端，「現在半年都很難看到」，因此許多在陸台商近年均有暫緩投資，或移往海外的打算。

但對於台商是否真的有意願回流，林伯豐直言，台灣不只有經濟問題，還有政治問題，或許更加複雜，建議政府在改善兩岸關係的同時，也盡速改善投資環境，才能達到效果。

商業總會理事長賴正鎰認為，政府對於台商回流的相關政策配套應更加完善，包含土地、能源政策、法規限制等，譬如政府主張「天然氣占比50%、燃煤30%、再生能源20%」，但考量可行性和電價，仍不應全面廢核，應保有一定的核能發電比例。

▲商業總會理事長賴正鎰。（圖／記者陳政錄攝）

林伯豐指出，除解決五缺，台灣的稅制改革也要加速推動，譬如台商匯回台灣的資金，還需先計算海外所得課稅，且被稱為企業成長「懲罰稅」的「保留盈餘稅」也應修改，才有助於台商願意回台投資。

針對高雄等縣市提出拚經濟、拉投資的主張，林伯豐也提到，高雄是很好的地方，有工業區、有港口，但實際的政策執行上，還須中央行政院與地方之間的相互配合，才能順利。