防塵防刮！路邊亂停「金鐘罩護體」神療癒　2.5萬人瘋讚...內行揭真相

▲不少內行人覺得，這應該是車主自己包的。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

在網上經常可見亂停車的悽慘下場，輕則障礙物包圍，有的甚至整台車被封印。一名網友昨天經過一處巷弄時，親眼目睹整台轎車被紙板封住，完全就是金鐘罩護體，而上萬網友看完紛紛打趣道，「原來大黃蜂在這裡」、「蓋布袋的概念」。

網友在爆料公社貼出照片，並註解道「亂停車的後果。」只見一台轎車停放在樓房旁邊；但詭異的是，車身全被厚紙板覆蓋，還拿膠帶牢牢固定，而且連後照鏡都特別用紙盒罩住，感覺就耗時又費工。

po文一出狂吸2.5萬人按讚，大批網友紛紛笑回，「哇...純手工防塵套」、「包膜防刮，開走時那些紙箱放後車廂，還可以拿去回收，賣點錢買飲料喝」、「恭喜獲得愛車新年禮！全方位免費防塵保護1次」、「有一種打包帶走的fu」、「這是開箱文」、「變形金剛的偽裝」、「2019年新款紙紮車，送禮自用兩相宜」。

不過，許多內行人認為，這應該是車主自己包的，並非亂停車遭惡搞，「這是在保護車子」、「感覺是車主自己貼的」、「這是車主自己包的吧！？連後照鏡都保護得很好」、「防風防雨+防刮」、「確定是亂停車被惡搞？ 我怎麼覺得是車主為省錢，自己做的防塵罩而已」。