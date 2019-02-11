果粉有福了！Apple Music提供第2次免費試用

▲Apple Music。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

蘋果用戶又有好康了！據外媒報導指出，原先只開放給新用戶免費使用3個月的Apple Music，在最近一週內，陸續有許多使用過Apple Music免費試用的用戶再度收到蘋果發送的免費試用優惠推播通知。

據外國科技網站《9to5mac》報導，有蘋果用戶在Twitter上分享Apple Music所發送的推播通知，內容為「我們改變了（We've changed）」和「還不算太遲（It's not too late）」，旨在建議用戶可以重回Apple Music的懷抱，並再度擁有3個月的免費試用優惠。

▲Apple Music第2次3個月免費試用優惠的推播通知。（圖／翻攝Twitter）

據了解，這些獲得推播通知的用戶都是曾經使用過Apple Music，或是在首次免費試用結束後就不再訂閱Apple Music的用戶。這些推播通知原先僅有一小部分用戶收到，但近期蘋果疑似擴大了這類推播通知的通知範圍。

報導指出，蘋果從去年12月開始就加強了推播通知的使用，除了這次Apple Music 的訊息外，先前也曾推播HomePods和iPhone XR相關優惠活動訊息。但有開發者指控，蘋果這樣的行為已經違反該公司的訂定的「推播通知不得用於直接營銷目的」的規範。