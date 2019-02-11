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訂房網站、航空公司等iOS版App　暗中側錄用戶操作過程

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▲AppStore 10 周年 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果應用程式商店AppStore。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

外媒《Techcrunch》報導指出，Abercrombie & Fitch、Expedia、Hotels.com及加拿大航空等公司在iOS設備用戶不知情的狀況下，透過應用程式錄下用戶的操作狀況，任何點擊、滑動都會被記錄下來。

報導指出，被點名會記錄用戶行為的應用程式類型非常廣泛，包含訂房網站、旅遊網站、航空公司、手機運營商和銀行等，Abercrombie & Fitch、Expedia、Hotels.com及加拿大航空等公司都在名單當中。通常這些公司都沒有在相關服務條款中提及會側錄用戶的操作狀況，因此應用程式的這些行為都是在用戶不知情和並未同意的狀況下進行。

其中像是Abercrombie & Fitch、Hotels.com以及新加坡航空，這些公司都是選擇了一間名為Glassbox的用戶使用經驗分析平台的相關服務，透過該公司的螢幕錄影相關技術，他們可確實記錄下用戶在使用應用程式期間的相關操作，回傳給應用程式開發商或是Glassbox的雲端平台進行用戶的行為分析。

《Techcrunch》更指出，在這類資料傳輸的過程中，有些公司的資料並未完全將用戶的隱私資料完全遮蔽，例如加拿大航空的應用程式就沒有做到，因此用戶的信用卡卡號、生日、住址等個人資訊都能輕易被取得。

這些應用程式的行為其實都違反了蘋果對開發者的隱私權規定，蘋果方面在報導刊出後就要求應用程式開發商進行修正，否則將會從AppStore下架相關應用程式。

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關鍵字：iOS,蘋果,Apple,應用程式,螢幕錄影

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