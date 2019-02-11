華航機師罷工　國民黨團酸蘇貞昌：衝衝衝內閣神隱了？

▲華航機師工會發起罷工。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

華航機師罷工進入第四天，參與機師突破600人，衝擊持續擴大。立法院國民黨團11日上午召開記者會，痛批交通部長林佳龍、華航董事長何煖軒漠視機師罷工事件，同時譴責總統蔡英文面對華航罷工，從「走春總統」變成了「神隱總統」，行政院長蘇貞昌說好的「接地氣內閣」也完全放任罷工事件的發展，讓人看破手腳。新任書記長吳志揚預告，本周五施政報告與總質詢時，國民黨團將會給蘇內閣「很大的壓力」，呼籲蘇貞昌盡速讓罷工事件圓滿落幕。

吳志揚批評，華航機師罷工進入第4天，超過了72小時，整個政府完全拿不出對策解決罷工問題，難道整個蔡政府都在過年嗎？蘇貞昌誇稱的「衝衝衝」執行力又何在？蔡英文、蘇貞昌除了拜廟、發紅包之外，面對罷工事件完全置身事外，放任一個毫無處理能力的林佳龍和姿態高傲的何煖軒來處理機師罷工問題。吳志揚指出，這起罷工事件，見識到民進黨政府三個無能：放任機師罷工事件爆發、華航董事全官派交通部卻管不動華航、危機處理能力差勁。

吳志揚表示，在三個無能的背後，民進黨派系惡鬥正是罷工導火線，例如桃園市長鄭文燦竟大言不慚的說「假設何煖軒聽他建議，應該就不會有這次罷工事件。」這種發言是「此地無銀三百兩」，好像大家都忘記何煖軒就是鄭文燦延攬的桃捷董事長。派系分贓的結果，就是不同派系的人接任主管機關，還是聽命於派系首腦，派系高於職務、高於國家，寧可犧牲民生，也要保住權位，私心自用，惡鬥大戲實在是太難看。

首席副書記長陳宜民直言，蔡政府拋出「罷工預告」入法是個假議題。工會罷工必須經過三道門檻，首先必須超過半數工會會員投票通過，再經由地方政府進行勞資調解，調解不成後再由過半數工會成員同意，始能取得「罷工權」。

陳宜民指出，事實上早在去年的8月7日在桃園縣政府勞資協商破裂，超過九成以上的華航機師投票同意罷工取得「罷工權」，到4天前發動罷工，整整有6個月時間，不見行政院、勞動部、交通部積極處理，完全放任華航管理高層與工會對撞，這不是失能、失職嗎？如此漠視飛安問題，罔顧消費者權益，國民黨團給予最強烈的譴責。

副書記長林奕華諷刺，行政院長蘇貞昌上任後，各部會忙著當「網紅」，過年期間更忙著走春、發紅包，但是面對消費者權益的損失，勞工權益的損害，甚至影響到飛航安全如此嚴重的事件時，蘇貞昌居然神隱起來，猶記得2年前空服員罷工時，蔡英文力挺到底的魄力，反觀這次機師罷工，只有「謝謝」兩個字輕描淡寫的帶過，這個政府到底是怎麼了？

立委沈智慧表示，飛安最重要的關鍵在於機師，以機師必須飛行7小時為例，在飛行前的準備需要2.5小時，總共9.5小時，華航機師要求必須3位機師替換，但華航高層悍然拒絕，並且關上協商大門，負責國家交通運輸的交通部長林佳龍，過年期間還在台中地區走春發紅包，是心還在選舉嗎？還是能力不足？