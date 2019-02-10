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韓國會議長稱日天皇「罪人之子」：向慰安婦道歉可化解衝突

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▲▼南韓國會議長文喜相與日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國會議長文喜相曾與日本首相安倍晉三會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

南韓國會議長文喜相（문희상，Moon Hee-sang）日前接受美媒《彭博》專訪，他提到，日本如果想要化解兩國數十年來的衝突和矛盾，日本天皇應該握著慰安婦們的手，以「罪人之子」的身分親自道歉。根據調查，有90%的南韓民眾認為日本需要針對慰安婦一事道歉。

文喜相在訪談中被問到，日韓兩國對於過去日本統治韓半島其間的許多做法有相當大的矛盾，要如何化解這長久以來的衝突，他回答提到，若日本真的想解決的話，天皇應該要在5月份退位之前，以「戰爭罪人之子」（the son of the main culprit of war crimes）的身分，親自道歉，「他代表日本，而他要做的只是說出這句話」。

文喜相表示，如果像天皇這樣身分的人，親自握著年邁慰安婦的手，表示其道歉之意，那麼很多問題都可以迎刃而解。明仁天皇曾在1990年對於日本統治朝鮮半島一事表示「最深切的遺憾」，但並未針對慰安婦知識表態或道歉，但許多韓國人並不滿意這個回答。

報導中提到，根據一項南韓《韓國日報》以及日本《讀賣新聞》在去年7月座的聯合調查中顯示，超過90%的韓國人相信，日本仍然需要針對慰安婦的議題道歉，相比之下，只有不到8%的日本人認為需要再度對此事發表聲明，顯示雙方認知有極大差異。

目前日本政府並未對於文喜相的言論做出任何的回應。文喜相在2018年7月被選為南韓國會議長，下周他將會率領由多個政黨的代表團前往華盛頓，與美國國會議長裴洛西（Nancy Pelosi）見面，據報導，兩人可能會討論即將在越南舉行的二次川金會，他在訪談中也稱讚文在寅為川金會面牽線，深得美國與北韓的信任。

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關鍵字：文喜相,慰安婦,天皇,日韓要聞

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