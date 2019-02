韓國會議長稱日天皇「罪人之子」：向慰安婦道歉可化解衝突

▲南韓國會議長文喜相曾與日本首相安倍晉三會面。(圖/達志影像/美聯社)

記者錢玉紘/綜合報導

南韓國會議長文喜相(문희상,Moon Hee-sang)日前接受美媒《彭博》專訪,他提到,日本如果想要化解兩國數十年來的衝突和矛盾,日本天皇應該握著慰安婦們的手,以「罪人之子」的身分親自道歉。根據調查,有90%的南韓民眾認為日本需要針對慰安婦一事道歉。

文喜相在訪談中被問到,日韓兩國對於過去日本統治韓半島其間的許多做法有相當大的矛盾,要如何化解這長久以來的衝突,他回答提到,若日本真的想解決的話,天皇應該要在5月份退位之前,以「戰爭罪人之子」(the son of the main culprit of war crimes)的身分,親自道歉,「他代表日本,而他要做的只是說出這句話」。

文喜相表示,如果像天皇這樣身分的人,親自握著年邁慰安婦的手,表示其道歉之意,那麼很多問題都可以迎刃而解。明仁天皇曾在1990年對於日本統治朝鮮半島一事表示「最深切的遺憾」,但並未針對慰安婦知識表態或道歉,但許多韓國人並不滿意這個回答。

報導中提到,根據一項南韓《韓國日報》以及日本《讀賣新聞》在去年7月座的聯合調查中顯示,超過90%的韓國人相信,日本仍然需要針對慰安婦的議題道歉,相比之下,只有不到8%的日本人認為需要再度對此事發表聲明,顯示雙方認知有極大差異。

目前日本政府並未對於文喜相的言論做出任何的回應。文喜相在2018年7月被選為南韓國會議長,下周他將會率領由多個政黨的代表團前往華盛頓,與美國國會議長裴洛西(Nancy Pelosi)見面,據報導,兩人可能會討論即將在越南舉行的二次川金會,他在訪談中也稱讚文在寅為川金會面牽線,深得美國與北韓的信任。