長髮大眼妹被小黃暴衝猛撞！「大小便失禁」包尿片度日　肇事女運將拒道歉

▲計程車暴衝害鄧女現在仍大小便失禁。（圖／翻攝鄧女臉書）

突發中心／綜合報導

新北市菜寮捷運站周邊2018年9月發生一起計程車暴衝事故，造成2名機車騎士及乘客受傷送醫。當時受傷的鄧姓女乘客至今仍因傷大小便失禁，她不捨母親還要每天幫她換尿片，8日她在臉書《爆料公社》貼文，控訴吳姓女計程車司機在車禍發生至今，一句道歉也沒有，甚至反過來告她及友人，讓她們相當傻眼。

▲鄧女傷勢嚴重（圖／翻攝鄧女臉書）

鄧女接受《ETtoday新聞雲》採訪提到，車禍後她左肩頰骨斷裂、腳踝及骨盆粉碎性骨折，一直到現在還無法正常走路，因為打鋼釘的關係，她甚至患了「馬尾式症候區」也就是俗稱的「大小便失禁」，需要包著尿片才能生活，醫生判斷需要至少6個月到1年的時間才有可能康復。事後，鄧女友人竟還收到計程車司機的存證信函，反指控他們害她受傷無法工作，要她們賠償，讓鄧女相當錯愕及震怒。

▲鄧女車禍前外型亮麗。（圖／翻攝鄧女臉書）

另外，鄧女車禍至今，吳女只到醫院探望過一次，但全程都由所屬公司的發言人發言，吳女則是站在一旁一句話都沒有說，一直到現在都沒有收到司機的道歉，甚至也沒有支付任何醫藥費；而計程車業者雖然立即將吳女開除，但事後卻將責任推給吳女，鄧女提出訴求，都只得到「會告知司機」的回應。

▲鄧女車禍前外型亮麗。（圖／翻攝鄧女臉書）

對此，鄧女表示，許多計程車車禍的受害者都無法得到賠償，她希望政府能硬性規定營業車要保第三方責任險，並強制規定需要加裝行車紀錄器，也希望政府能重視道路問題，並保障受害者權益。

▲計程車疑似暴衝側翻，女運將一度受困其中。（圖／記者陳豐德翻攝）