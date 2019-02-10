財運最旺前3名公布！詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

圖文／鏡週刊

送走狗年，迎來豬年，每個人都想一探自己的運勢，更想知道今年是否能夠財源滾滾，特別是去年市場動盪，面對不太好看的投資成績，如何在金豬年扳回一城，想必是大家最關心的話題。命理大師詹惟中表示，今年景氣有機會翻轉向上，12生肖中財運最旺的前3名分別是羊、兔、虎，還分享了各生肖的開運吉祥物，讓大家金豬年旺一整年。

走過動盪的2018年，大家最想知道的是2019年整體市場的投資機會與風險在哪裡、自己的運勢如何、是否能讓荷包賺飽又賺滿？能用什麼方法開運招財？

先空再多 敗中求勝

命理大師詹惟中分析，過去幾年全球頻繁歷經空難、船難，甚至車禍也不斷，而去年美中貿易戰火力四射，因此連金融市場也讓人失望。不過，到了豬年都會有所改善，做生意有賺錢的可能，房地產有提升的空間，是一個可以賺錢的好年冬。

詹惟中說明，2019年稱為己亥年，「己」所產生的斗數四化，稱之為「武曲星化祿」「貪狼星化權」「天梁星化科」與「文曲星化忌」。其中武曲星化祿，因為武曲代表錢財、金融，而流年來到了化祿，就有否極泰來的新氣象。

事實上，隨著川普想拚連任、台灣又將面臨2020年總統大選，因此全球整體市場不太會有下滑的風險，因為一旦市場動盪，都會對選情造成動搖。

「要注意的是，去年全球股票市場往下調整，還未跌至谷底，並且震盪的情況有可能會延續到4、5月，須謹慎小心。」詹惟中特別提醒。不過，他指出股票市場仍有向上成長空間，時間點會落在7月，「7月會開始出現好兆頭，所以在6、7月前可嘗試做空。如果多空都能精準掌握，才能得到無往不利、敗中求勝的好利潤。」

金融類股 可望小賺

至於看好的股票類別，詹惟中解釋，武曲代表金融股，在今年勢必有向上提升及小賺獲利的機會。而貪狼代表吃喝玩樂 ，所以持有跟餐飲、衣服時尚相關的股票，風險低、有獲利的可能。天梁星代表與生技、醫藥、科技的相關股票，勢必有貴人扶持，沒有想像中可怕的惡化情況。 但投資遊樂類的股票，要小心可能出現遊樂設施事故而失利的情況。

而針對金豬年十二生肖的財運表現，詹惟中點出最旺的前三名分別是：羊、兔、虎，大有機會荷包滿滿，至於其他生肖，就算沒有如此旺盛的運勢也沒有關係，詹惟中特別提出各個生肖在金豬年的開運吉祥物，要讓大家財運都亨通。

鼠：貴人扶持 帶藍最旺

長輩緣非常好，在貴人扶持下，升官發財指日可待，出外經商、買賣貨物、考試遊學、洽談商務都無往不利，是雙喜臨門的一年。

注意：小心有人背後帶刀，留意財多體弱。

開運顏色：藍色、黑色。

開運吉祥物：藍色領帶、藍色皮包都能讓荷包滿滿，以及藍耳環、藍寶石、藍眼影，或將藍晶洞放在財庫，也能提升財運。

牛：借力使力 事業亨通

豬年三會，代表左右逢源，人脈好，加上配偶幫忙，無往不利。是藉由朋友、同事、客戶借力使力的好年。

注意：遠行不利，勿單獨到他鄉、單獨行動或夜晚出門。在事業上雖勞而有功，但也可能積勞成疾，建議由他人幫忙，才能功歸你，過歸他人，事業亨通。

開運顏色：米色、黃色、橘色。

開運吉祥物：黃寶石、小瓷器、 花瓶，代表平安順利、工作有成，對運勢加分。

虎：財運第三 狠數鈔票

財運亨通，投資不動產、房地產買賣、傢俱電器相關事業者，鈔票數不完，是大好的一年。出外有貴人， 考試、經商、洽談、開拓業務無往不利 ，工作上有獲小利的機會發生。

注意：家事不寧，家人的小病痛讓你放心不下。另外留意公司內部可能有扯後腿、背後帶刀的人。

開運顏色：綠色 。

開運吉祥物：盆栽、木雕，放在家中能增加風水好運氣。

兔：財運第二 升官發財

否極泰來，今年更好。特別是事業運、考試運佳，升官一定發財，求名求權都是非常好的一年。在職場上連戰皆捷，帶領千軍萬馬讓權力提升，備受肯定。左右逢源，人脈好。但在工作上勞累，建議多團隊合作。

注意：從事心靈、思想判斷、創造、設計發明等方面的工作者會有所阻礙。

開運顏色：綠色 。

開運吉祥物：綠寶石、綠色飾品。

龍： 藉助長輩 事業加分

運勢平平，不過有貴人相助，不論升官發財求才，盡量藉由長輩、經驗豐富者輔助。要多聽他人意見，笑臉迎人，對父母要更孝順，才能讓錢財更多，對事業幫助更大。

注意：遇到挫折一定要請示長輩，才能化解不必要的糾紛。另外，關於居家風水，一定要打掃得一塵不染，通風採光要好，居家擺設要方正才會加分。

開運顏色：白色，代表與本命運勢不衝突。

開運吉祥物：玉珮或晶洞、點精油，能增加好氣場、好運勢。

蛇：家人幫助 戴金增財

與豬對沖，是犯太歲的一年， 容易作繭自縛、多慮，財多體弱。但長輩緣很好，能得到家人幫助，投資房地產買賣也有增值獲利的空間。

注意：慢性疾病惡化危機，勿多慮，多運動，健康就是財富。

開運顏色：金色。忌紅色 。

開運吉祥物：與金屬相關的黃金飾品、金色耳環等，能增加財運。

馬：旅遊換車 孝順開運

財星高照，賺錢獲利可期，口福眼福耳福享用不盡，思緒開闊、無往不利，出外也能心想事成，宜旅遊、換新車，是快樂的一年。

注意：跟長輩緣分忽近忽遠，父母的健康一定要兼顧，孝順是開運最好的法則。兄弟姊妹恐會反目，處境較差的朋友或兄弟姊妹可能會開口借錢，錢就因此不翼而飛。

開運顏色：木色、 綠色。

開運吉祥物：綠翡翠、盆栽等，與木頭傢俱做結合。

羊：財運第一 荷包滿滿

不求名不求權，獲利可期。投資金錢方面，借貸能大回收，不論小販或大老闆都是荷包滿滿的一年。有長輩、貴人財，藉由人脈提升錢財，求取好商譽，親子關係也好。

注意：財多體弱，會有小血光，一定要健康檢查。與枕邊人容易吵架，形成商、戰場得意，情場卻易失和的情況。

開運顏色：白色。

開運吉祥物：白色相關衣服、襯衫、飾品等都非常加分。

猴：開低走高 逢凶化吉

與豬年相破的一年，不過有貴人扶持，能逢凶化吉，開低走高，化解不必要的風風雨雨。

注意：已婚者對於小孩管教有盲點，未婚者小心未婚懷孕，抑或是子女長大有成，卻不在身邊。朋友要少交，留意身邊的平輩貴人。

開運顏色：白色。

開運吉祥物：牛奶、杏仁 、白色相關瓷器、金項鍊。

雞：家人合作 運勢更佳

人脈豁達，借力使力，一呼百諾，人脈、交友、應酬、交際財都非常順利。前一年雖低迷，在新的一年買房地產、土地，與家人合作都帶來數鈔票的好運勢。

注意：與枕邊人是非爭吵，口舌不斷，記住用關注眼神對愛人。

開運顏色：白色、藍色、紫色、黑色。

開運吉祥物：黑毛衣、牛仔褲、藍寶石。

狗：錢財可期 心想事成

今年遠離犯太歲惡運，愛情順利、夫妻恩愛，未婚者可選擇好對象，長輩介紹也有機會囍事成雙。錢財可期，歡喜數鈔票，口福眼福耳福享用不盡，出外旅遊、運動都能無往不利，心想事成。

注意：慢性疾病的惡化。若已為人父、人母，會歷經小孩叛逆、頂嘴的可能，今年會較令人煩憂。

開運顏色：白色。

開運吉祥物：金屬、金飾品、金手鍊等 。

豬：善盡孝道 遠離口舌

犯太歲的一年，不過不用太過害怕，為小孩破財，懷孕生寶寶都能感到開心，盡孝道也會帶來更好的運勢。

注意：不要夜晚出去、遠離水厄（淹水）的危險，出外開車切忌酒駕，勿與人爭鬥，遠離口舌之爭，投資金錢糾紛較多。

開運顏色：黑色。

開運吉祥物：黑西裝、襯衫。建議養魚缸，或擺設跟水有關的器具，增加水流運勢。

金豬年求財開運有方法 在居家臥室、客廳、書房，4個角落各擺放8個1元，8代表發財，代表土金相生，處處是財富。 另外一個方式是，將總共5張不同顏色、各個國家的錢，在廟裡過香爐3圈，擺放至皮夾內，或桌面、桌面下、辦公室的4個角落，能五行開運， 是賺錢的好方法。 跟水有關，包括水流、乾淨的水池或魚缸，放在居家偏北、偏東、偏西之處，都能金水相生，增加財運。 求好姻緣： 在小拇指上塗上紅色指甲油，染指求情。

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