獨／醫美總監捨500萬年薪　迪化街開創意餐廳賣年菜

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記者陳以昇／台北報導

台北市迪化街開設了一家時尚中式台菜餐廳，老闆娘是曾在大陸從事醫美多年的總監，年收入高達500萬，結婚懷孕後回國，剛好家裏是迪化街上販賣南北貨老店，想出了古今衝突概念，融合老街建築、時尚的餐廳裝潢，加上中式台菜料理，主打產地直送的烏魚子入菜，要讓來訪的各國觀光客及在地遊客，體驗不同的台灣味道。

▼老闆娘VIVI捨棄500萬年薪醫美工作，在老家迪化街開設創意中式台菜餐廳 。（圖／記者陳以昇攝）

老闆娘李敏琪VIVI回憶當時放棄如日中天的事業，「我從事醫美8年，在大陸深耕行銷通路，年薪大約500萬，因為結婚懷孕，回到台灣專心生養2個小孩」，當了家庭主婦4年，仍然想要有自己的事業，剛好自己在迪化街這條有歷史意義的街道上長大，家中經營南北貨，特別喜歡小時候母親料理的台菜，乾脆經營一間可以融合古今的創意時尚中式料理。

▼老闆娘VIVI捨棄500萬年薪醫美工作，在老家迪化街開設創意中式台菜餐廳，內部裝潢以竹子為素材。（圖／記者陳以昇攝）



VIVI笑著說「有人問你們店名叫鯉魚餐廳，怎麼沒看到鯉魚呢？」她解釋說是取她的姓跟老公姓氏余的諧音，又有吉祥的年年有餘意涵，店裡還是有賣石斑魚料理；為了餐廳內部裝潢，她還三顧茅廬找一位知名室內設計師，以竹子為主要裝潢素材，將迪化街古老建築做融合，後院更佈置戶外座位，可以窺看傳統老房子輪廓，是外國觀光客最愛坐的地方。

▼戶外座位更是觀光客喜歡坐的地方 。（圖／記者陳以昇攝）

為了讓老饕們能吃到最新鮮的食材，不惜下重本產地直送，VIVI說「小時候最喜歡吃媽媽做的烏魚子炒飯」，所以她跟主廚討論後，將烏魚子作成創意開胃菜，更切丁與鮮蝦、雞肉包成餃子，要讓客人體驗不同的料理滋味。

目前餐廳推出年節限定套餐，前菜可以吃到五種鯉魚餐廳精心小點，有花瓣烏魚子薯泥夾心、烏魚子堅果起司、燻三文魚佐洋蔥、香煎培根干貝、XO醬蔬菜捲；新鮮魚湯是龍膽石斑，含有豐富膠原蛋白的魚種，口味清爽又可以補充滿滿膠原蛋白。

▼新鮮魚湯是龍膽石斑，口味清爽又可以補充滿滿膠原蛋白。（圖／記者陳以昇攝）

主餐是三杯法式雞肉捲，以台灣最道地的口味「三杯」法式呈現，還可以看到意想不到的精緻豬血糕，道地口味創新吃法，而且完全不油膩；另外一道主菜海鮮奶油XO干貝醬燉飯，以XO醬和奶油為基底，創造台式與西式合併口味的燉飯，搭配新鮮海鮮。

▼主菜海鮮奶油XO干貝醬燉飯，以XO醬和奶油為基底，創造台式與西式合併口味的燉飯，搭配新鮮海鮮。（圖／記者陳以昇攝）