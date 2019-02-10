廈門對台漁業基地二期開工　聚焦「遠洋、對台」以東盟為主

▲廈門對台漁業基地二期效果圖。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

廈門對台漁業基地二期工程日前在翔安區新店鎮的歐厝社區開工，項目投資額達1.4億元人民幣，將未當地居民提供大量就業機會，也促進兩岸在水產品加工業的交流合作。對台漁業基地將聚焦在「遠洋、對台」以東盟為主，擴展台灣捕撈和養殖的水產品在大陸的銷售市場，並發展水產品加工基地。

翔安區第一季度開工29個項目，總投資額達30億元人民幣，其中備受注目的就是「對台漁業基地二期」。據了解，這個項目早在2015年就已經啟動，是在一期避風港B段工程主體完工的基礎上建設，將突出「遠洋、對台」以東盟為主，二期規劃建成國家一級漁港，遠期規劃建設成國家中心漁港。

廈門本來就已經有高崎漁港了，新的漁業基地建成後，除了要拓展台灣捕撈和養殖的水產品在大陸的銷售市場，也會發展水產品加工基地，為廈門與台灣開展水產品加工業的交流與合作提供極大便利。同時，對促進漁業產業升級，有效延伸漁業產業鏈，幫助漁民轉產轉業，推進漁區新農村建設，也有很大的助益。

除了漁業以外，基地建設的內容還包括廈門兩岸漁業融合中心、遊艇旅遊中心及漁人碼頭綜合體、海洋三所、南方海洋研究中心、精品酒店等，在發展海洋經濟以外，也會聚焦於旅遊經濟。