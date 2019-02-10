北中南必逛5大農夫市集　與農友一起聆聽音樂「好好生活、吃飯」

▲合樸農學市集的成立是希望大家能在實踐中好好生活、吃飯。（圖／翻攝合樸農學市集臉書專頁）

記者許展溢／台北報導

農夫市集最大的特色是，在固定時間、地點，由農民親自推薦自然、在地，新鮮多樣但少量的產品，有時想買也不見得買的到，農糧署強推台灣5大農夫市集，提供了生產者與消費者面對面交流機會，農民能了解消費者需求外，消費者選購產品時，也能了解手上購買的產品來源、以及栽種方式。

一、希望廣場

位於台北市八德路的希望廣場，座落在充滿電子氣息的光華商場中，每個週末都會針對不同時令農特產推出不同主題，固定在每週六、日舉辦，讓充滿高科技的光華商圈，也有濃濃的農業情。

地址：台北市中正區八德路一段49號

時間：每週六、日

▲台北希望廣場農夫市集每週末都會針對不同時令農特產推出不同主題。（圖／翻攝台北希望廣場臉書專頁）

二、248農學市集

白米炸彈客楊儒門過去曾以激進方式希望為台灣農業發聲，現在的他選擇實地務農，用柔性的方式宣導其農業理念，堅持「無毒、安全、友善」的想法獲得企業支持，以象徵性1元的價格，出租寸土寸金的台北東區空地，這裡平常是停車場，但每到週五、六就化身小小的農夫市集。

地址：台北市忠孝東路四段248巷內（第3個路口右邊停車場空地）

時間：每週五14:00~19:00、每週六10:00~16:00

▲248農學市集平常是停車場，但每到週五、六就化身小小的農夫市集。（圖／翻攝248農學市集臉書專頁）

三、興大有機農夫市集

自2007年9月開始，每週六上午在中興大學校園內，都有中部、東部近30家有機農場前來參與，要到興大農夫市集販售產品的農友，不但需要經有機驗證合格，產品還要經過中興大學農產品檢測，農產品更要通過驗證，連農場土壤、水質也要符合檢驗標準，因此興大有機農夫市集一直以來擁有忠實的顧客前往消費，市集還對消費者推出免費會員制度、各種有機生活講座，讓消費者不只購買健康產品，還能透過學習，讓「有機概念」落實在生活中。

地址：台中市南區國光路250號（中興大學惠蓀堂後方木走道）

時間：每週六8:00~12:00

▲興大有機農夫市集時常舉辦各種有機生活講座。（圖／翻攝興大有機農夫市集臉書專頁）

四、合樸農學市集

2006年10月，一群關心環境、農業及社區互助的人們齊聚，以生態永續的農業生產方式，成立「合樸農學市集」，希望透過市集能讓更多的人能從實踐中學習如何「好好生活、好好務農、好好讀書、好好吃飯」。合樸農學市集每個月第2個星期六於東籬農園開張，而平時則不定期推出好好務農以及生活課程。

地址：台中市西屯區西平南巷6-6號（福林路底）法鼓山寶雲別苑

時間：市集時間每個月第2個星期六

▲微風市集開放場地給學生樂團表演機會。（圖／翻攝微風市集臉書專頁）

五、微風市集

位於高雄縣鳳山的微風市集不但提供有機農友一個販售地點，也開放場地給學生樂團一個表演機會，每月第2個週六下午，微風市集是個可以讓民眾漫步聆聽音樂與和農友討論、分享的樂活空間。

地址：高雄縣鳳山市光復路二段120號（婦幼青少年館）

時間：每月第2個週六15:00~18:00

農糧署表示，農夫市集主要就是由農民或生產者直接販售，除了能讓產品免除大盤、中盤商抽成外，農夫市集不只是將消費者與生產者連結在一起，市集還扮演一個重要的教育角色，不但農民可和消費者在市集上能直接對談，讓前來消費的民眾，不只是能購買有機產品，更能瞭解生活中各種有機、健康相關議題。