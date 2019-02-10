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月球背面「詭異音樂」　太空人曾聽見古怪口哨聲…無線電斷1小時

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▲▼ 超級月亮,月亮,滿月,月球（圖／記者季相儒攝）

▲月球因為潮汐鎖定的關係，永遠都以同一面朝向地球。（圖／記者季相儒攝）

國際中心／綜合報導

月球因為自轉與公轉同步，始終只以同一面朝向地球，背面就顯得格外神秘，甚至被認為是外星人的基地。雖然這些傳聞都是穿鑿附會居多，不過美國一份機密文件顯示，1969年「阿波羅10號」上的太空人，確實曾在月球背面聽見某種類似口哨的「詭異音樂」，就連NASA也無法提出解釋。

科學頻道（Science Channel）紀錄片《NASA無法解釋的檔案》，2年前曾播出一段1969年美國阿波羅10號太空人進行繞月航行時，在月球背面遇到的古怪經歷。當時，阿波羅10號有整整一個小時與地球失去無線電聯繫，且3名太空人均透過耳機聽見某種「外太空音樂」，類似吹口哨般的嗚嗚聲，令他們相當困惑。

事實上，3名太空人史塔福（Thomas Stafford）、楊恩（John Young）和塞南（Eugene Cernan）當時對話的文字檔早在2008年就已經公布，但錄音檔直到2016年才曝光。從音檔中可聽見對話，「聽起來就像外太空音樂，不是嗎？」「你有聽見嗎？那個口哨聲？嗚嗚嗚嗚！」「那真的是很奇怪的音樂」

部分專家認為那些聲音是某種無線電干擾造成的，也有人認為只不過是3名太空人集體產生的心理作用。不過，「阿波羅15號」太空人沃登（Al Worden）則認為，太空人習慣太空中的各種噪音，如果他們也覺得奇怪，那就一定有些什麼；「阿波羅11號」太空人柯林斯也表示，自己曾聽見過可怕的嗚嗚聲。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

今年1月3日，中國「嫦娥四號」探測器成功在月球背面著陸，並透過「鵲橋」中繼星，傳回人類首張並透過「鵲橋」中繼星，為人類探索月球史寫下全新一頁。

▼中國嫦娥四號探測器在月背著陸 。（圖／翻攝自中國國家航天局網站）

▲嫦娥四號,月背 。（圖／翻攝自中國國家航天局網站）

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關鍵字：月球背面,月背,嫦娥四號,阿波羅10號

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