過年就是要吃火鍋　陳其邁SOP報乎你知！先涮肉後放菜

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過年全家人圍爐相聚，是台灣過年最令人印象深刻、津津樂道的生活民俗，不少民眾選擇享用火鍋，除了方便外，更添熱鬧氣氛。臉書粉絲專頁「貓與邪佞的手指」日前曝光行政院副院長吃火鍋的SOP，影片一出引發網友熱烈討論。

臉書粉專透露，一個不具名的民眾表示，陳其邁吃火鍋「毛很多」，從醬料調配到放食材順序，都有自己的規矩，不容挑戰。首先是醬料的部分，陳其邁一定要是沙茶、蛋黃、蔥、蒜、辣椒；再來是食材順序，一定要先刷肉，不可一次全下，吃一片刷一片，最要緊的，絕對不可先放青菜。肉吃完才可以下菜，「不然青菜的味道會毀掉湯頭！」

▲陳其邁吃火鍋SOP曝光引暴動。（圖／翻攝臉書貓與邪佞的手指，下同）

陳其邁吃鍋SOP曝光後，本尊也現身留言「啊真的要我示範教學嗎？」，網友興奮表示，「邁邁！開火鍋大會啦」、「地方太太快來朝聖啊！卡位戰」、「看來邁邁真的很介意火鍋吃法，居然跑來留言」、「邁邁快來跟我們吃火鍋」、「邁邁給約嗎」、「（馬上衝去火鍋店）火鍋就是要先下滿滿的蔬菜」、「趁亂告白一波，其邁哥哥我愛你」

綜合媒體報導，高雄鹽埕區一家70年的火鍋老店，是陳其邁的愛店！老闆娘笑著說，陳其邁吃火鍋，規矩很多，很重視先後順序，吃火鍋要先涮肉，不喜歡肉菜都混在一起，「這樣才能吃出肉的甜味」。

▲地方媽媽趁亂告白陳其邁。