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付8萬辦婚宴！切開蛋糕嚇見「保麗龍裹糖衣」…新娘妝哭花：去坐牢啦

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▲菲律賓一名女子砸大錢籌辦婚宴，結婚蛋糕竟然是保麗龍做的。（圖／翻攝自每日郵報）

▲菲律賓一名女子砸大錢籌辦婚宴，結婚蛋糕竟然是保麗龍做的。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

菲律賓一名26歲女子塔馬優（Shine Tamayo）和丈夫砸下14萬元披索（約新台幣8萬元）辦婚宴，就在宴請賓客準備切下結婚蛋糕時，沒想到卻發現蛋糕竟然是保麗龍做的，而且當初說要訂製的食物也都沒有送到，讓她崩潰大哭，臉上的妝都哭花了。

根據英國《每日郵報》報導，塔馬優和丈夫付給婚禮顧問14萬元披索（約新台幣8萬元）籌備婚宴後，就相當期待能夠擁有完美無瑕的世紀婚禮；沒想到就在大喜當天，教堂儀式結束後，這對佳偶和親友們來到現場時，竟然沒有任何食物，而且裝飾也是破破爛爛一片荒蕪，他們趕緊跑到對面買餐點和飲料。

「我這輩子從來沒有這麼羞辱過！」塔馬優說，當她準備切開新娘雙層蛋糕時，才發現整個蛋糕糕體竟然是保麗龍製造而成，外表再用紅色糖衣包裹偽裝，她氣到不行，覺得整場婚禮荒謬到好丟臉，當場淚崩，不斷在現場啜泣哀嚎，妝都哭花了，親友們也幫忙她報警逮捕涉嫌詐欺的婚禮顧問。

塔馬優表示，她絕對不會接受婚禮顧問的道歉，因為她已經付了大筆款項，結果對方竟然故意毀掉自己的婚禮，「她毀掉了我人生中最珍貴的回憶之一，我只是希望我的婚禮是完美的！她需要坐牢，因為我這輩子從來沒有遭受如此羞辱。」警方證實，婚禮顧問涉嫌欺詐而被逮捕，全面調查中。

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