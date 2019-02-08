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泰飼主把毛孩染成鮮艷粉色　牠嚴重過敏搔癢灼傷…耳朵掉了

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▲▼ 泰國女飼主為愛犬「迪菲」（Diffy）染髮，但牠的耳朵出現嚴重過敏反應，最終耳朵隨著結痂掉落。（圖／翻攝自臉書）

▲ 女飼主萬萬沒想到染色會讓愛犬的耳朵隨著結痂掉落。（圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合報導

泰國一名女飼主本周帶著自家愛犬「迪菲」（Diffy）來到寵物美容沙龍，把愛犬的耳朵、尾巴染成鮮艷粉紅色。不料，在染完之後，迪菲耳朵下垂，且出現搔癢、灼傷、甚至發黑等過敏症狀，儘管店家說2、3天後就會恢復正常，但迪菲的耳朵仍因過敏嚴重，最終在結痂掉落時，耳朵也隨之剝落。

根據女飼主的說法，當時店員告知只需要40分鐘就能完成染色，隨後開始在沒有加熱的情況下進行染色，並用鋁箔紙把迪菲的耳朵包起來。

只不過，在染完之後，平常會豎起耳朵的迪菲，耳朵變得下垂，隨後出現發癢、皮膚灼傷、發黑等過敏現象，最終發生左耳剝落的狀況。飼主表示，「用了太多染料了…我不怪罪店家，但我很自責，因為我想把牠的耳朵染色。」

泰國曼谷椰子網為此專訪Rama 8獸醫院的獸醫師。她表示，狗耳朵剝落的原因有很多種，但這確實在生物學上是可能發生的情形，「這種（染劑）化學物質可能會灼傷耳朵，很有可能是店家的手法太過粗糙，或是狗對染劑產生嚴重過敏，這中間的因素有很多。」

根據Live Science的說法，人類染髮劑不該用在狗或是其他動物身上，因為染劑內含的化學物質具有毒性。若這些物質進入動物眼睛，很有可能因灼傷導致失明。

這起事件引起大批網友不滿，並認為「我為牠感到難過…我不明白飼主為什麼要讓牠遭受這種痛苦」、「這是種不負責任的行為」。曼谷犬隻救援組織Mid Road Lover經營者Neeyada Sirisampandh提到，「就讓這個故事成為其他飼主引以為戒的教訓吧，把狗染色是相當危險的…這都是飼主的錯。」

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