漫遊被遺忘的村落「馬崗漁村」　尋找台灣最東邊的貓咖啡館

記者羅婉庭／新北報導

新北市海岸私密景點-馬崗漁村，在三貂角燈塔下，是臺灣最東邊的聚落，也是熱門的舊草嶺環狀線自行車道必經的景點，漁村中馬崗漁港的平臺更是賞海景吹海風的好去處，尋找全台最東邊的天然貓咖啡館！

馬崗漁村內的海堤壁畫，是這裡拍照打卡的新景點，馬崗社區發展協會理事長林秀玉表示，馬崗海堤壁畫彩繪在海洋大學、貢寮區漁會和新北市政府的努力下完成，壁畫上彩繪著當地出產的魚類，「壁」海天一色的景緻，是馬崗漁村的一大亮點，讓許多到訪的遊客佇足欣賞和留影。

漫步在馬崗漁村，除了有在地食材做成的滷鮑魚、石花凍及海燕窩等點心外，這裡還有全臺灣最東邊的咖啡館–馬崗街27號咖啡館，點一杯手沖咖啡，坐下來慢慢品嚐，搭配著眼前的海堤壁畫及遼闊的大海，細細品味濃厚的漁村氣氛。

▲全臺灣最東邊的咖啡館–馬崗街27號咖啡館。（圖／翻攝自臉書）

社區內一大群可愛的貓咪們悠閒散步，被稱做「隱藏版貓村」的馬崗漁村，有別於猴硐貓村，這裡少了人車的喧鬧，寧靜的小漁村與貓咪們慵懶的模樣非常搭配，貓奴和攝影師們可千萬別錯過！

農業局長李玟表示，馬崗漁港是臺灣最東邊的漁村，仍保有在地漁村的建築特色及人文氣息，是個在喧鬧繁忙的社會裡，沉澱心靈最棒的選擇。歡迎民眾來到馬崗社區走春，體驗漁村風情，賞壁畫、嘗美食！馬崗漁港位於新北市貢寮區福連里，在漁港內的平台除了能欣賞海景，享受海風吹拂外，還能眺望孕育著豐富物種的馬崗潮間帶。