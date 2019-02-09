我車買來就飄K味！奧迪男「裝肖」當資深警所長甫出道

▲奧迪男辯稱車上K味是買來就有 遭警所長打臉。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐徳／新北報導

新北市一名張姓男子日前開著一台白色的奧迪轎車，經過五股區凌雲路時因為違停在路口，巡邏員警發現上前請他駛離，不料張男一降下車窗，車內就傳出濃厚K他命的燃燒臭味，張男還一度要辯稱「騙你幹嘛？這台車我買來就飄K味了！」但仍被細心警方在車內發現K他命菸草，張男頓時變臉求饒，訊後被依照毒品罪嫌送辦。

蘆洲分局州所所長黃俊龍、警員林中勝、蘇上閔日前晚間0時許巡邏時，在五股區發現24歲的張男違停在路口，上前要勸導他離開，但一接近警方就聞到車內飄出陣陣K味，張男則稱「買來就有飄了」、「你搜不到啦，有些車子循環一直開著，前車主就是這樣」，並大方接受盤查，員警也不採信一一搜索，還調侃他「這樣子開車會比較興奮噢」。

直到所長黃俊龍仔細查看車內物品，以手電筒仔細照射，果然在駕駛座椅上並將殘渣撿起欲以快篩劑檢驗是否有毒品反應，張嫌見狀後態度丕變，立即向警方道歉並坦承該毒品為其日前於酒店購得供自己使用，所長也直白向毒蟲說：「你不要那麼有信心，這個我隨便『尻』一下就有了，信不信？我的車怎麼沒有K的香味。」果然經過快篩檢驗，車上的就是K他命菸草殘渣，訊後依照毒品罪嫌裁罰。

▼經快篩驗出毒品反應呈陽性。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方在駕駛座發現K他命殘渣。（圖／記者陳豐德翻攝）

