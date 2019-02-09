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影／雲南絕美洱海邊洗車洗衣　陸奧客遭網友拍下挨罰

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記者蔡浩祥／綜合報導

被列為國家級自然保護區的「洱海」，是大陸第七大淡水湖泊，也是雲南省大理市第二大高原湖泊。不料，竟有自駕遊旅客直接把車子開到湖邊洗車，還把洱海當作大型洗衣池，用湖水洗衣服，被當地民眾拍下上網，引起網友群起而攻之，該男也遭罰警方罰款2000元人幣（約合新台幣9152元）

一位住在雲南大理的楊先生表示，外地自駕遊車輛停在洱海湖邊，直接把湖水拿來洗車，洗完車了還順便洗衣服，看得他氣得牙癢。

接獲舉報後，警方立刻追查照片裡的車牌，找到一名張姓遊客。張男向警方表示，他7日中午帶著家人到洱海邊遊玩，看到洱海水又清又藍，把車子開進去洗了洗。

▲被列為國家級自然保護區的「洱海」，竟有自駕遊旅客直接把車子開到湖邊洗車。（圖／取自微博）

▲被列為國家級自然保護區的「洱海」，竟有自駕遊旅客直接把車子開到湖邊洗車。（圖／取自微博）

不過，網友拍到的晾曬在一旁的衣物，張男說是之前泡溫泉弄濕了，拿出來曬，不承認在洱海裡洗衣物。但，張男還是因此被罰2000人民幣。

除此之外，隔天還有人直接在保育區內燒火烤肉，也立刻被取締處以200元人民幣罰款（約915元台幣）。

大理市委宣傳部表示，經大理市洱海管理局，洱海派出所與當事人聯繫後，目前當事人已在返回大理路上，當事人對自己的行為感到後悔，願意接受處罰。

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關鍵字：雲南洱海,自駕遊客,洗車洗衣

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